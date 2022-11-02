  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Двое полицейских в центре Москвы ведут задержанную женщину с распущенными русыми волосами в светлом платье до колен с плакатом "Мы не перестанем быть журналистами".
Фото из архива: задержание активистки в Москве, 2021 годФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Журналиста Сергея Пархоменко оштрафовали в третий раз

Анна Мельникова
1 ч. назад

Сергея Пархоменко вновь оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента". Ему может грозить уголовное дело в России.

https://p.dw.com/p/4IxPF

Сергея Пархоменко - журналиста, члена жюри премии "Редколлегия", одного из основателей проекта "Последний адрес" - в оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не ставит маркировку "иностранного агента". Об этом в среду, 2 ноября, сообщает сетевое издание Sotavision, информация также появилась в карточке дела на сайте Мосгорсуда

Как передает Sotavision, заседание в Тверском районном суде Москвы длилось около пяти минут, журналист или его защитники не присутствовали.

Минюст внес Сергея Пархоменко в реестр "СМИ-иноагентов" в апреле. Такой статус среди прочего предполагает, что человек должен сопровождать каждую свою публикацию маркировкой "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Сергею Пархоменко может грозить уголовное дело в России

Пархоменко уже дважды - в июле и в сентябре - назначали аналогичные штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей "иностранного агента". Если эти решения вступят в силу, журналисту может грозить преследование по статье 330.1 УК о злостном нарушении порядка деятельности "иноагента".

Европейский суд по правам человека в июне постановил, что российское законодательство об "иностранных агентах" нарушает право на свободу объединений, гарантированное статьей 11 Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Депутаты РФ тем не менее продолжили ужесточать эти законы, предлагая все новые поправки , а Минюст дополнительно ввел реестр "физических лиц-иноагентов", куда можно добавлять человека "независимо от его гражданства или при отсутствии такового".

Смотрите также:

Иноагентом могут признать каждого

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Russland, Ex-Journalist Ivan Safronov

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Приговор Ивану Сафронову - 22 года лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме. Его обвинили в госизмене. Несколько дней назад стало известно, что сведения журналист получил из открытых источников.
Политика5 сентября 2022 г.04:07 мин.
Человек с плакатом на спине, на котором написано "иностранный агент"

Приняты поправки в закон об "иноагентах" в РФ: кому и чем они грозят

Приняты поправки в закон об "иноагентах" в РФ: кому и чем они грозят

Госдума России серьезно ограничила в правах россиян, которых власти признали "иноагентами". О новом законе, его последствиях, а также об аффилированных с "иноагентами" лицах - DW.
Политика29 июня 2022 г.
Политолог Екатерина Шульман

Екатерина Шульман о статусе "иноагента" в России и последствиях войны

Екатерина Шульман о статусе "иноагента" в России и последствиях войны

Политолог Екатерина Шульман в интервью DW рассказала о логике признания россиян "иноагентами", отношении людей к войне, расколе элит и трансформации режима Путина из авторитарного в тоталитарный.
Политика29 апреля 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Корабли в Черном море перед Босфором

Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Илон Маск" ощипывает голубую птичку - символ Twitter. Вокруг разлетаются глубые перья.

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Экономика и бизнес1 ч. назад
Замороженный цыпленок в белорусском магазине

В РБ заводят уголовные дела за повышение цен. Что известно?

В РБ заводят уголовные дела за повышение цен. Что известно?

Политика10 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Незавершаемая мобилизация. Куда пропала денацификация.

Незавершаемая мобилизация. Куда пропала денацификация.

Политика22 ч. назад64:50 мин.
Москва, Кремль

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Политика22 ч. назад
Ксения Собчак с "неудобным" вопросом президенту Путину (23 декабря 2021 года)

"Для ФСБ она предатель". Осечкин о Собчак и пытках в тюрьмах

"Для ФСБ она предатель". Осечкин о Собчак и пытках в тюрьмах

Политика1 ноября 2022 г.
Тюрьма в Донецкой области после минометного обстрела

Арестованы дважды: украинские СИЗО и колонии в оккупации

Арестованы дважды: украинские СИЗО и колонии в оккупации

Конфликты1 ноября 2022 г.
На главную страницу