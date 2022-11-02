Журналиста Сергея Пархоменко оштрафовали в третий раз

Сергея Пархоменко вновь оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента". Ему может грозить уголовное дело в России.

Сергея Пархоменко - журналиста, члена жюри премии "Редколлегия", одного из основателей проекта "Последний адрес" - в оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не ставит маркировку "иностранного агента". Об этом в среду, 2 ноября, сообщает сетевое издание Sotavision, информация также появилась в карточке дела на сайте Мосгорсуда .

Как передает Sotavision, заседание в Тверском районном суде Москвы длилось около пяти минут, журналист или его защитники не присутствовали.

Минюст внес Сергея Пархоменко в реестр "СМИ-иноагентов" в апреле. Такой статус среди прочего предполагает , что человек должен сопровождать каждую свою публикацию маркировкой "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Сергею Пархоменко может грозить уголовное дело в России

Пархоменко уже дважды - в июле и в сентябре - назначали аналогичные штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей "иностранного агента". Если эти решения вступят в силу, журналисту может грозить преследование по статье 330.1 УК о злостном нарушении порядка деятельности "иноагента".

Европейский суд по правам человека в июне постановил, что российское законодательство об "иностранных агентах" нарушает право на свободу объединений, гарантированное статьей 11 Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Депутаты РФ тем не менее продолжили ужесточать эти законы, предлагая все новые поправки , а Минюст дополнительно ввел реестр "физических лиц-иноагентов", куда можно добавлять человека "независимо от его гражданства или при отсутствии такового".

Смотрите также: