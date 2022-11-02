Журналиста Сергея Пархоменко оштрафовали в третий раз
Анна Мельникова
1 ч. назад
Сергея Пархоменко вновь оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента". Ему может грозить уголовное дело в России.
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Сергея Пархоменко - журналиста, члена жюри премии "Редколлегия", одного из основателей проекта "Последний адрес" - в оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не ставит маркировку "иностранного агента". Об этом в среду, 2 ноября, сообщает сетевое издание Sotavision, информация также появилась в карточке дела на сайте Мосгорсуда.
Как передает Sotavision, заседание в Тверском районном суде Москвы длилось около пяти минут, журналист или его защитники не присутствовали.
Минюст внес Сергея Пархоменко в реестр "СМИ-иноагентов" в апреле. Такой статус среди прочего предполагает, что человек должен сопровождать каждую свою публикацию маркировкой "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Сергею Пархоменко может грозить уголовное дело в России
Пархоменко уже дважды - в июле и в сентябре - назначали аналогичные штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей "иностранного агента". Если эти решения вступят в силу, журналисту может грозить преследование по статье 330.1 УК о злостном нарушении порядка деятельности "иноагента".