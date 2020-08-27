Как покоряли и обживали Цугшпитце - самую высокую гору Германии

27 августа исполняется 200 лет со дня первой экспедиции на Цугшпитце в 1820 году. По пути первых покорителей сильно покусали блохи, а на вершине застала врасплох гроза.
5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды ООН. В этом году его тема - загрязнение воздуха. А где в Европе самый чистый воздух?
Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов.
Плох тот охотник, который не мечтает о таком головном уборе.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?