"Зря хрюкаете", или Приключения Пятачка в России

Услышав вопрос о дочерях, президент РФ Владимир Путин предпочел прокомментировать кашель журналиста словами "зря вы хрюкаете". Кто на самом деле хрюкает, знает Сергей Елкин.
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Близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин продолжает кампанию давления на Алексея Навального. Это говорит о страхе Кремля перед российским оппозиционером номер один, пишет Константин Эггерт.