 ″Зря хрюкаете″, или Приключения Пятачка в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.10.2020

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Россия

"Зря хрюкаете", или Приключения Пятачка в России

Услышав вопрос о дочерях, президент РФ Владимир Путин предпочел прокомментировать кашель журналиста словами "зря вы хрюкаете". Кто на самом деле хрюкает, знает Сергей Елкин.

Путин в образе Пятачка призывает журналиста Винни-Пуха не хрюкать - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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