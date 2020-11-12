 Что общего между идеологами нацизма и нынешними диктаторами? | История | DW | 20.11.2020

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История

Что общего между идеологами нацизма и нынешними диктаторами?

Зло всегда наказывают. Международная система правосудия рано или поздно нанесет удар. И к этому человечество пришло благодаря Нюрнбергскому процессу. Интервью DW c юристом-международником.

Наручники

20 ноября исполняется 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса - первого и ключевого из серии судебных разбирательств, проходивших во Дворце правосудия в Нюрнберге в 1945-1949 годах. После окончания Второй мировой войны союзники по антигитлеровской коалиции судили главных нацистских преступников: политиков, идеологов, военных. 

По итогам 12 обвиняемых, включая находившегося в бегах Мартина Бормана (Martin Bormann), были приговорены к смертной казни, еще семеро - к различным срокам заключения, трое были оправданы. 10 преступников были повешены. Казни удалось избежать лишь Герману Герингу (Hermann Göring), покончившему жизнь самоубийством.

Кристоф Зафферлинг - специалист по международному праву

Кристоф Зафферлинг - специалист по международному праву

О значении Нюрнбергского процесса в истории и для развития международного права в интервью DW рассуждает Кристоф Зафферлинг (Christoph Safferling) - юрист-международник, профессор Университета Эрлангена-Нюрнберга.

DW: Профессор Зафферлинг, почему Нюрнбергскому процессу отводится в истории столь существенная роль?

Кристоф Зафферлинг: После Второй мировой войны сложилась ситуация, в которой всем было ясно, что за те ужасные преступления, которые совершались Германией, кто-то должен был понести наказание. Впервые в истории человечества международное сообщество решило не молчать о преступлениях, придав их забвению после войны, а проработать их c уголовно-правовой точки зрения. На тот момент в международном праве представить себе нечто подобное было невозможно. Но это удалось впервые реализовать в Нюрнберге. Вот почему этот процесс - историческое событие.

- Можно ли сказать, что Нюрнбергский процесс стал моментом зарождения международного уголовного права?

- Да, впервые в истории человечества фактически были определены составы преступления. Понятие "военное преступление" было известно со времен Женевской конвенции 1864 года. Но таких понятий, как "преступление против человечности" или "преступление против мира" раньше не существовало. Эти понятия появились в Нюрнберге.

Нюрнберг, 1945 год

Нюрнберг, 1945 год

- Нюрнбергский процесс критиковали за то, что фактически победители судили побежденных. И суд, организованный державами-победительницами, действительно ограничился преступлениями, совершенными Германией. Как Вы оцениваете эту критику?

- Если трезво оценивать данный процесс с формально юридической точки зрения, то это, конечно, был его недостаток. Очевидно, что преступления одной стороны рассматривались, а другой - нет. И, конечно, союзники совершали преступления. Причем речь не только о бомбардировках мирного населения Дрездена и других населенных пунктов.

Однако этот недостаток не делает уголовное преследование за преступления, совершенные немцами, незаконным. Намного позже, уже после 1990 года, стало очевидным, что Организация Объединенных Наций и международное гражданское сообщество должны добиваться рассмотрения всех преступлений. Именно поэтому и был создан Международный уголовный суд, чья миссия - показать, что независимо от того, какой стороной совершаются преступления, они наказуемы и должны преследоваться по закону.

- Как сегодня расследуются преступления против человечности?

- Как и после Второй мировой войны, есть два разных уровня. Один из них - международный уровень с Международным уголовным судом как главной институцией. Это означает, что преступления такого рода рассматриваются на международном уровне, в международном суде и в соответствии с международным правом. Есть и другие варианты - например, суды ad hoc, которые созываются для специальных случаев, как это было в ситуации с Югославией и Руандой. Возможны и гибридные структуры, создающиеся на основе договора между конфликтующими сторонами и ООН.

Существует также возможность преследования за международные преступления на национальном уровне. Так, генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ занимается преследованием за совершение международных преступлений. Например, если граждане Германии, совершившие военные преступления в Сирии, возвращаются на родину. То же касается военных преступников, приехавших в Германию под видом беженцев.

- Страны, которые в свое время инициировали судебные процессы в Нюрнберге, все чаще выходят из-под юрисдикции ООН. Почему это происходит и каковы последствия такого поведения?

- Это весьма прискорбно. И это в целом касается климата международных отношений, который изменился. Мы наблюдаем усиливающийся изоляционизм, "лебединую песню" мультилатерализма - идеи, что мы регулируем вещи совместно и вместе над чем-то работаем. И в последние пять или шесть лет можно проследить четкую взаимосвязь между этим процессом и президентством Дональда Трампа в США.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Здание Международного уголовного суда в Гааге

В настоящее время мы видим явные недостатки в организации судебного преследования за преступления на международном уровне. Система не работает, частично для этого отсутствует политическая воля. При этом необходимо отметить, что международное уголовное право сыграло важную роль в международной политике, особенно с момента создания Международного уголовного суда. Сегодня уже нельзя вести переговоры в конфликтных ситуациях без учета норм международного уголовного права.А фигура главного обвинителя Международного уголовного суда постоянно присутствует, пусть даже и в качестве некоей символической виртуальной угрозы.

Может быть, иногда международные расследования занимают слишком много времени. Но сегодня ни один из мировых диктаторов не может быть уверен в том, что международная система правосудия рано или поздно не нанесет удар, благодаря тому, какое развитие получила эта система в 1990-х - вплоть до создания Международного уголовного суда. И весь этот процесс в свою очередь был бы невозможен без Нюрнбергского процесса 1945 года.

Смотрите также:
Как судили главных нацистских преступников

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Двенадцать Нюрнбергских процессов

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из двенадцати Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другие. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Главные нацистские преступники на скамье подсудимых

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