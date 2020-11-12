Что общего между идеологами нацизма и нынешними диктаторами?

20 ноября исполняется 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса - первого и ключевого из серии судебных разбирательств, проходивших во Дворце правосудия в Нюрнберге в 1945-1949 годах. После окончания Второй мировой войны союзники по антигитлеровской коалиции судили главных нацистских преступников: политиков, идеологов, военных.

По итогам 12 обвиняемых, включая находившегося в бегах Мартина Бормана (Martin Bormann), были приговорены к смертной казни, еще семеро - к различным срокам заключения, трое были оправданы. 10 преступников были повешены. Казни удалось избежать лишь Герману Герингу (Hermann Göring), покончившему жизнь самоубийством.

Кристоф Зафферлинг - специалист по международному праву

О значении Нюрнбергского процесса в истории и для развития международного права в интервью DW рассуждает Кристоф Зафферлинг (Christoph Safferling) - юрист-международник, профессор Университета Эрлангена-Нюрнберга.

DW: Профессор Зафферлинг, почему Нюрнбергскому процессу отводится в истории столь существенная роль?

Кристоф Зафферлинг: После Второй мировой войны сложилась ситуация, в которой всем было ясно, что за те ужасные преступления, которые совершались Германией, кто-то должен был понести наказание. Впервые в истории человечества международное сообщество решило не молчать о преступлениях, придав их забвению после войны, а проработать их c уголовно-правовой точки зрения. На тот момент в международном праве представить себе нечто подобное было невозможно. Но это удалось впервые реализовать в Нюрнберге. Вот почему этот процесс - историческое событие.

- Можно ли сказать, что Нюрнбергский процесс стал моментом зарождения международного уголовного права?

- Да, впервые в истории человечества фактически были определены составы преступления. Понятие "военное преступление" было известно со времен Женевской конвенции 1864 года. Но таких понятий, как "преступление против человечности" или "преступление против мира" раньше не существовало. Эти понятия появились в Нюрнберге.

Нюрнберг, 1945 год

- Нюрнбергский процесс критиковали за то, что фактически победители судили побежденных. И суд, организованный державами-победительницами, действительно ограничился преступлениями, совершенными Германией. Как Вы оцениваете эту критику?

- Если трезво оценивать данный процесс с формально юридической точки зрения, то это, конечно, был его недостаток. Очевидно, что преступления одной стороны рассматривались, а другой - нет. И, конечно, союзники совершали преступления. Причем речь не только о бомбардировках мирного населения Дрездена и других населенных пунктов.

Однако этот недостаток не делает уголовное преследование за преступления, совершенные немцами, незаконным. Намного позже, уже после 1990 года, стало очевидным, что Организация Объединенных Наций и международное гражданское сообщество должны добиваться рассмотрения всех преступлений. Именно поэтому и был создан Международный уголовный суд, чья миссия - показать, что независимо от того, какой стороной совершаются преступления, они наказуемы и должны преследоваться по закону.

- Как сегодня расследуются преступления против человечности?

- Как и после Второй мировой войны, есть два разных уровня. Один из них - международный уровень с Международным уголовным судом как главной институцией. Это означает, что преступления такого рода рассматриваются на международном уровне, в международном суде и в соответствии с международным правом. Есть и другие варианты - например, суды ad hoc, которые созываются для специальных случаев, как это было в ситуации с Югославией и Руандой. Возможны и гибридные структуры, создающиеся на основе договора между конфликтующими сторонами и ООН.

Существует также возможность преследования за международные преступления на национальном уровне. Так, генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ занимается преследованием за совершение международных преступлений. Например, если граждане Германии, совершившие военные преступления в Сирии, возвращаются на родину. То же касается военных преступников, приехавших в Германию под видом беженцев.

- Страны, которые в свое время инициировали судебные процессы в Нюрнберге, все чаще выходят из-под юрисдикции ООН. Почему это происходит и каковы последствия такого поведения?

- Это весьма прискорбно. И это в целом касается климата международных отношений, который изменился. Мы наблюдаем усиливающийся изоляционизм, "лебединую песню" мультилатерализма - идеи, что мы регулируем вещи совместно и вместе над чем-то работаем. И в последние пять или шесть лет можно проследить четкую взаимосвязь между этим процессом и президентством Дональда Трампа в США.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

В настоящее время мы видим явные недостатки в организации судебного преследования за преступления на международном уровне. Система не работает, частично для этого отсутствует политическая воля. При этом необходимо отметить, что международное уголовное право сыграло важную роль в международной политике, особенно с момента создания Международного уголовного суда. Сегодня уже нельзя вести переговоры в конфликтных ситуациях без учета норм международного уголовного права.А фигура главного обвинителя Международного уголовного суда постоянно присутствует, пусть даже и в качестве некоей символической виртуальной угрозы.

Может быть, иногда международные расследования занимают слишком много времени. Но сегодня ни один из мировых диктаторов не может быть уверен в том, что международная система правосудия рано или поздно не нанесет удар, благодаря тому, какое развитие получила эта система в 1990-х - вплоть до создания Международного уголовного суда. И весь этот процесс в свою очередь был бы невозможен без Нюрнбергского процесса 1945 года.

Смотрите также:

Как судили главных нацистских преступников

