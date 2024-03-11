  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Тульской области женщину отправили в колонию за пост о ВСУ

Ольга Лебедева
11 марта 2024 г.

Суд в Тульской области приговорил к 4 годам колонии Юлию Тищенко, разместившую в Facebook в 2022 году под другим именем призыв участвовать в сборе на нужды ВСУ.

https://p.dw.com/p/4dOwN
Иконки соцсетей на экране смартфона
Жительницу Тульской области приговорили к колонии за пост в соцсетяхФото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

В Тульской области вынесен приговор в отношении местной жительницы, призвавшей в соцсетях финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Алексинский межрайонный суд 13 декабря приговорил к 4 годам колонии общего режима Юлию Тищенко по статье о призывах в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщил в понедельник, 11 марта, правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Женщина была задержана в августе

В опубликованном на сайте суда приговоре говорится, что Тищенко также на три года запретили администрировать сайты, электронные и информационно-телекоммуникационные сети. Подсудимая находилась под стражей с 30 августа 2023 года, она полностью признала вину, отмечается в документе.

Дело в отношении Тищенко, которая 10 лет жила в Украине, возбудили из-за ее поста в Facebook c информацией о сборе на рации и тепловизоры для ВСУ, опубликованного в 2022 году под ником Юлианна Михайленко. В нем женщина сообщала, что на данные цели собрано более 30 тысяч гривен, но этой суммы недостаточно, поэтому она просила распространить данную информацию.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ резко усилилось уголовное преследование противников действий властей. По данным "ОВД-Инфо", более 850 человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по "антивоенным" статьям.

 

Смотрите также:

Как война изменила жизнь женщин в РФ?