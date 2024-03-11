В Тульской области женщину отправили в колонию за пост о ВСУ

Суд в Тульской области приговорил к 4 годам колонии Юлию Тищенко, разместившую в Facebook в 2022 году под другим именем призыв участвовать в сборе на нужды ВСУ.

В Тульской области вынесен приговор в отношении местной жительницы, призвавшей в соцсетях финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Алексинский межрайонный суд 13 декабря приговорил к 4 годам колонии общего режима Юлию Тищенко по статье о призывах в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщил в понедельник, 11 марта, правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Женщина была задержана в августе

В опубликованном на сайте суда приговоре говорится, что Тищенко также на три года запретили администрировать сайты, электронные и информационно-телекоммуникационные сети. Подсудимая находилась под стражей с 30 августа 2023 года, она полностью признала вину, отмечается в документе.

Дело в отношении Тищенко, которая 10 лет жила в Украине, возбудили из-за ее поста в Facebook c информацией о сборе на рации и тепловизоры для ВСУ, опубликованного в 2022 году под ником Юлианна Михайленко. В нем женщина сообщала, что на данные цели собрано более 30 тысяч гривен, но этой суммы недостаточно, поэтому она просила распространить данную информацию.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ резко усилилось уголовное преследование противников действий властей. По данным "ОВД-Инфо", более 850 человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по "антивоенным" статьям.

Смотрите также: