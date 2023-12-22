Суд в РФ впервые вынес приговоры за финансирование ВСУ

В России вынесены два первых приговора по обвинению в финансировании ВСУ. Жителя Хабаровска осудили по статье о госизмене на 7 лет колонии, а его землячку - на 8 лет.

Хабаровский краевой суд в четверг, 21 декабря, сообщил о вынесении в последние месяцы трех приговоров по статье о государственной измене. Причем в двух случаях речь идет о первых вынесенных в России приговорах по обвинению в финансировании украинской армии.

Так, 16 октября 2023 года суд приговорил жителя Хабаровска к семи годам колонии за денежный перевод на счет украинской организации, которая занимается закупкой экипировки и оборудования для ВСУ.

Как указывается в сообщении суда, еще раньше, 4 октября, по статье о госизмене на восемь лет колонии общего режима была осуждена женщина, которую обвинили в перечислении денег на счет украинского фонда, приобретающего вооружение. Имя осужденной не называется, но русская служба BBC предполагает , что речь идет о 24-летней Тамаре Паршиной - самой молодой россиянке, обвиненной в госизмене. Она была в марте арестована в Хабаровске и отправлена в московский СИЗО "Лефортово". По данным BBC, это первый случай за время полномасштабной войны в Украине, когда срок по делу о госизмене получила женщина.

Оба эти дела были рассмотрены в кратчайшие сроки: соответственно, за одно и два заседания.

Третий приговор, о котором рассказал Хабаровский краевой суд, был вынесен 20 декабря в отношении бывшего старшего прапорщика из Хабаровского края - он осужден за госизмену на девять с половиной лет по обвинению в передаче сведений спецслужбе Украины об одном из объектов российского Минобороны.

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