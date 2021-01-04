Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях

Отвлечемся от коронавирусной повестки дня и просто полюбуемся на заснеженные ландшафты в разных уголках Германии в прошедшие выходные.
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