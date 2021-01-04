 Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.01.2021

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По Германии

Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях

Отвлечемся от коронавирусной повестки дня и просто полюбуемся на заснеженные ландшафты в разных уголках Германии в прошедшие выходные.

Шварцвальд, Баден-Вюртемберг

Гора Шауинсланд в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

Брухзаль, Баден-Вюртемберг

Подкова из деревьев посреди заснеженного поля около города Брухзаля, Баден-Вюртемберг

Брухзаль, Баден-Вюртемберг

Заснеженное поле для игры в гольф около Брухзаля, Баден-Вюртемберг

Винтерберг, Северный Рейн - Вестфалия

Зимний лес около города Винтерберга, Северный Рейн - Вестфалия

Айфель, Северный Рейн - Вестфалия

Водохранилище Олефтальшперре в регионе Айфель, Северный Рейн - Вестфалия

Айфель, Северный Рейн - Вестфалия

Водохранилище Олефтальшперре в регионе Айфель, Северный Рейн - Вестфалия

Швангау, Бавария

На коне по заснеженному полю - в регионе Швангау, Бавария

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  • Калер-Астен, Северный Рейн - Вестфалия

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  • Лейпциг

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  • Винтерберг
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  • Розенталь

    Снег да снег кругом

    Этого снеговика слепили в саксонском Розентале, но он там - не один...

  • Розенталь, Саксония

    Снег да снег кругом

    Если присмотреться повнимательней, на этой поляне снеговиков можно насчитать добрый десяток.

  • Таунус, Гессен

    Снег да снег кругом

    Заснеженная лесная дорога в гессенском регионе Таунус.

  • Шварцвальд

    Снег да снег кругом

    Из Гессена - в Шварцвальд, где было не только снежно, но и туманно.

  • Шварцвальд, Баден-Вюртемберг

    Снег да снег кругом

    Еще один сказочный кадр из зимнего Шварцвальда и еще один...

  • Фрайбург, Баден-Вюртемберг

    Снег да снег кругом

    На горе Шауинсланд около Фрайбурга.

  • Берлин

    Снег да снег кругом

    Берлинцы без снега в начале года тоже не остались.

  • Альгой, Бавария

    Снег да снег кругом

    Эта фотография была сделана в баварском регионе Альгой на горе Ауэрберг.

  • Гарц, Саксония-Анхальт

    Снег да снег кругом

    Заснеженные ели недалеко от горы Броккен в Гарце в земле Саксония-Анхальт.

  • Броккен, Саксония-Анхальт

    Снег да снег кругом

    Так выглядела в начале января вершина Броккена - одной из самых известных немецких гор. Именно сюда на Вальпургиеву ночь, согласно легенде и описаниям в "Фаусте" Гёте, слетаются ведьмы.

  • Вернигероде, Саксония-Анхальт

    Снег да снег кругом

    Завершим наше небольшое путешествие по новогодней заснеженной Германии около старой фахверковой ратуши на Рыночной площади в Вернигероде.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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