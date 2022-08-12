Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун

Американский журнал моды Vogue не публиковал в 1939 году на своей обложке фотографию Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) и его возлюбленной, а позже - супруги Евы Браун (Eva Braun). Утверждения об обратном, распространяемые в последнее время пользователями соцсетей Twitter, VK, Telegram и Facebook, не соответствуют действительности, заявила DW представительница журнала Vogue в четверг, 11 августа.

После публикации в июле журналом Vogue на своей обложке фотографии президента Украины Владимира Зеленского, обнимающего свою супругу Елену, некоторые интернет-пользователи стали проводить аналогии между этим фото и якобы опубликованной в 1939 году фотографией Гитлера и Браун. Некоторые юзеры делали при этом такие комментарии, как "История повторяется", и задавались вопросом: "Имеете ли вы в виду подобные фото, когда говорите о европейских ценностях?"

"В Vogue не было такой обложки. В самом журнале подобные фото также не публиковались", - подчеркнула представительница издания в ответ на запрос DW. В 1939 году Vogue выходил два раза в месяц. Однако ни в одном из 24 номеров за тот год не было обложки с фото Адольфа Гитлера и Евы Браун. Это видно и по доступному в интернете архиву журнала.

Манипуляции с фото Гитлера

Стоит отметить, что и само фото Гитлера и Браун, которое выдали за иллюстрацию обложки известного журнала моды, подверглось манипуляциям. В действительности на нем изображена также Йоханна Морелль (Johanna Morell) - супруга личного врача Гитлера, Теодора Морелля (Theodor Morell). Она стоит между Гитлером и Браун.

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