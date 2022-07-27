 Елена Зеленская и другие сильные женщины на обложках Vogue | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.07.2022

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Культура и стиль жизни

Елена Зеленская и другие сильные женщины на обложках Vogue

На обложках Vogue появляются только особенные женщины. Каждая из них так или иначе изменила мир. Елена Зеленская, Грета Тунберг, Малала Юсуфзай, Мадонна - журнал представляет этих и других сильных личностей.

  • Фотография обложки Vogue: Елена Зеленская, сидящая на мраморных ступеньках лестницы

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Елена Зеленская стала симолом всех украинских женщин

    Фотография Елены Зеленской, сделанная Энни Лейбовиц, украсит октябрьскую обложку Vogue: в простой белой блузе, с легким макияжем и без украшений, со спокойным и уставшим видом первая леди Украины сидит на ступеньке мраморной лестницы. Сегодня она стала "дипломатом военного времени" на международной арене. В Instagram она написала: "Я хочу, чтобы здесь, на моем месте, вы видели каждую украинку".

  • Обложка скандинавского издания Vogue, на которой Грета Тунберг, сидя среди лесных деревьев, гладит лошадь

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Экоактивистка Грета Тунберг

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг организовала глобальное экологическое движение протеста Fridays for Future. В 2018 году она получила премию Right Livelyhood Award, в 2019-м - звание "Посол совести", а в этом году стала лицом первого номера "Vogue Scandinavia". В Twitter она критикует индустрию моды, которая по ее мнению, способствует климатическим и экологическим чрезвычайным ситуациям.

  • Обложка Vogue, на которой изображена Малала Юсуфзай на красном фоне

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай

    Пакистанская правозащитница Малала в 15 лет была тяжело ранена талибами за то, что выступала за доступность образования для девочек. Девушка выжила и продолжила борьбу за права женщин. В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира. Сейчас Малала живет в Великобритании. В 2020 году она закончила Оксфордский университет.

  • Аманда Горман в афириканской одежде на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Поэтесса Аманда Горман

    В день инаугурации президента США Джо Байдена мир с восхищением наблюдал за речью молодой женщины - Аманды Горман. Тогда поэтесса и активистка прочитала свое стихотворение "Холм, на который мы взбираемся", сделавшее ее знаменитой. Сейчас Горман выпустила книгу и получила модельный контракт. В мае 2021 года Vogue представил ее как первую девушку-поэтессу, попавшую на обложку этого журнала.

  • Рэперша Lizzo в красном длинном платье на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Американская певица и рэпперша Lizzo

    В детства Lizzo испытывала проблемы с восприятием своего тела. Сегодня она выступает за бодипозитив и осознание ценности собственной личности. В октябре 2020 года американская певица и рэперша сообщила в Instagram, что стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue. "Наше время пришло! Всем моим черным девочкам: если вы еще чего-то не сделали - станьте первыми!", - написала она в Twitter.

  • Певица Адель в желтом платье с глубоким декольте на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Певица Адель

    Британская певица Адель, лауреат 15 премий Грэмми, в 2021 году появилась на обложках ноябрьского номера британского и американского Vogue одновременно. Долгое время от нее ничего не было слышно. Но 15 октября выйдет сингл "Easy On Me" - в преддверии нового альбома.

  • Черно-белый портрет Мадонны на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Американская поп-звезда Мадонна

    Мадонна, одна из величайших икон поп-музыки, появлялась на обложках Vogue несколько раз. Ее эксперименты со сценическим образом нередко становились примером для подражания в мире моды. Костюмы для нее шили всемирно известные дизайнеры. В этом году 63-летняя Мадонна не только в очередной раз сфотографировалась для обложки Vogue, но и дала интервью с советами по макияжу и моде.

  • Обложка Vogue с черно-белыми портретами 15 женщин

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Женщины, изменившие мир

    На этой обложке журнала - 15 женщин, которые так или иначе изменили мир и заслужили того, чтобы о них узнали все. Vogue представляет премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, шведскую экоактивистку Грету Тунберг, нигерийскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи, Лаверн Кокс - первую трансгендерную женщину, украсившую обложку модного издания, и других сильных женщин.

    Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина


  • Фотография обложки Vogue: Елена Зеленская, сидящая на мраморных ступеньках лестницы

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Елена Зеленская стала симолом всех украинских женщин

    Фотография Елены Зеленской, сделанная Энни Лейбовиц, украсит октябрьскую обложку Vogue: в простой белой блузе, с легким макияжем и без украшений, со спокойным и уставшим видом первая леди Украины сидит на ступеньке мраморной лестницы. Сегодня она стала "дипломатом военного времени" на международной арене. В Instagram она написала: "Я хочу, чтобы здесь, на моем месте, вы видели каждую украинку".

  • Обложка скандинавского издания Vogue, на которой Грета Тунберг, сидя среди лесных деревьев, гладит лошадь

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Экоактивистка Грета Тунберг

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг организовала глобальное экологическое движение протеста Fridays for Future. В 2018 году она получила премию Right Livelyhood Award, в 2019-м - звание "Посол совести", а в этом году стала лицом первого номера "Vogue Scandinavia". В Twitter она критикует индустрию моды, которая по ее мнению, способствует климатическим и экологическим чрезвычайным ситуациям.

  • Обложка Vogue, на которой изображена Малала Юсуфзай на красном фоне

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай

    Пакистанская правозащитница Малала в 15 лет была тяжело ранена талибами за то, что выступала за доступность образования для девочек. Девушка выжила и продолжила борьбу за права женщин. В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира. Сейчас Малала живет в Великобритании. В 2020 году она закончила Оксфордский университет.

  • Аманда Горман в афириканской одежде на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Поэтесса Аманда Горман

    В день инаугурации президента США Джо Байдена мир с восхищением наблюдал за речью молодой женщины - Аманды Горман. Тогда поэтесса и активистка прочитала свое стихотворение "Холм, на который мы взбираемся", сделавшее ее знаменитой. Сейчас Горман выпустила книгу и получила модельный контракт. В мае 2021 года Vogue представил ее как первую девушку-поэтессу, попавшую на обложку этого журнала.

  • Рэперша Lizzo в красном длинном платье на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Американская певица и рэпперша Lizzo

    В детства Lizzo испытывала проблемы с восприятием своего тела. Сегодня она выступает за бодипозитив и осознание ценности собственной личности. В октябре 2020 года американская певица и рэперша сообщила в Instagram, что стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue. "Наше время пришло! Всем моим черным девочкам: если вы еще чего-то не сделали - станьте первыми!", - написала она в Twitter.

  • Певица Адель в желтом платье с глубоким декольте на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Певица Адель

    Британская певица Адель, лауреат 15 премий Грэмми, в 2021 году появилась на обложках ноябрьского номера британского и американского Vogue одновременно. Долгое время от нее ничего не было слышно. Но 15 октября выйдет сингл "Easy On Me" - в преддверии нового альбома.

  • Черно-белый портрет Мадонны на обложке Vogue

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Американская поп-звезда Мадонна

    Мадонна, одна из величайших икон поп-музыки, появлялась на обложках Vogue несколько раз. Ее эксперименты со сценическим образом нередко становились примером для подражания в мире моды. Костюмы для нее шили всемирно известные дизайнеры. В этом году 63-летняя Мадонна не только в очередной раз сфотографировалась для обложки Vogue, но и дала интервью с советами по макияжу и моде.

  • Обложка Vogue с черно-белыми портретами 15 женщин

    Сильные женщины на обложках журнала Vogue

    Женщины, изменившие мир

    На этой обложке журнала - 15 женщин, которые так или иначе изменили мир и заслужили того, чтобы о них узнали все. Vogue представляет премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, шведскую экоактивистку Грету Тунберг, нигерийскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи, Лаверн Кокс - первую трансгендерную женщину, украсившую обложку модного издания, и других сильных женщин.

    Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина


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Сильные женщины на обложках журнала Vogue

Фотограф Энни Лейбовиц сняла фотоссесию для Vogue c супругой прездента Украины Украины Еленой Зеленской - "первой леди" страны, храбро сражающейся за свою свободу. Сильные женщины регулярно появляются на обложках Vogue.  

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