Елена Зеленская и другие сильные женщины на обложках Vogue

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На обложках Vogue появляются только особенные женщины. Каждая из них так или иначе изменила мир. Елена Зеленская, Грета Тунберг, Малала Юсуфзай, Мадонна - журнал представляет этих и других сильных личностей.
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