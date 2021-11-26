Жителей ФРГ будут оповещать о катастрофах с помощью мобильной рассылки

Жители в ФРГ будут предупреждаться о грозящей опасности в случае катастроф или стихийных бедствий с помощью массовой рассылки сообщений на мобильные телефоны. Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - в пятницу, 26 ноября, одобрил соответствующее правительственное постановление. О его необходимости активно заговорили после масштабного наводнения на западе ФРГ в июле 2021 года. Поправки внесены в германский Закон о телекоммуникации (Telekommunikationsgesetz).

Система позволит властям отправлять предупреждения всем пользователям мобильных телефонов, которые в данный момент находятся в определенном районе. Сделать это можно будет даже в тех случаях, когда у владельца - обычный мобильный, а не смартфон, а также если речь идет об иностранном номере.

Механизм рассылки оповещений уже используется во многих европейских странах - к примеру, для предупреждения о лесных пожарах.

Поправки предусматривают новые обязательства для мобильных операторов

Как уточняет агентство dpa, поправки предусматривают новые юридические обязательства для операторов мобильной связи. На данном этапе германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - устанавливает параметры, в соответствии с которыми мобильные операторы должны будут внедрять соответствующий механизм, а также подключаться к федеральной модульной системе предупреждения об опасности.

Система может быть запущена в конце 2022 года

Исполняющий обязанности министра экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) уже заявил, что благодаря нововведению жители смогут "легче, быстрее и точнее" получать информацию о чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Одно из основополагающих условий - это то, что система должна обеспечивать возможность получения и обработки предупреждений в любое время.

По оценке Федерального ведомства по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK), механизм может быть запущен уже с конца 2022 года.

Последствия циклона "Бернд" - свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля, вызвал мощнейшее наводнение. Количество жертв небывалого паводка превысило 180 человек. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн - Вестфалия, где погибли 48 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, а отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли солдаты вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 миллиарда евро. Общий ущерб от разгула стихии оценивается в 29,2 млрд евро.

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