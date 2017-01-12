Жесткость и диалог: депутаты бундестага обсудили ситуацию на границах Украины (27.01.2022)

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Немецкий парламент вновь продемонстрировал солидарность с Украиной и призвал Россию к деэскалации.
В конфликте с Россией необходима двойная стратегия - "диалог и убедительное устрашение", заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Правительство ФРГ отказалось поставлять оружие Украине, находящейся в состоянии конфликта с РФ. Посол Украины в ФРГ Мельник продолжает настаивать на поставках и даже называет конкретные виды вооружений.
В российско-украинском конфликте ФРГ делает ставку на политико-дипломатические меры, и санкции являются одной из них, заявил Михаэль Рот. При этом немецкие политики призывают к диалогу с Россией.
Как оценивает итоги международных переговоров по разрешению российско-украинского конфликта и угрозы для Киева бывший глава МИД Украины Павел Климкин? Интервью DW.
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