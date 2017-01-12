 Жесткость и диалог: депутаты бундестага обсудили ситуацию на границах Украины (27.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 27.01.2022

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Жесткость и диалог: депутаты бундестага обсудили ситуацию на границах Украины (27.01.2022)

Немецкий парламент вновь продемонстрировал солидарность с Украиной и призвал Россию к деэскалации.

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