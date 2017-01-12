Жесткость и диалог: депутаты бундестага обсудили ситуацию на границах Украины (27.01.2022)

В Германии призывают использовать "Северный поток - 2" для давления на Путина

В российско-украинском конфликте ФРГ делает ставку на политико-дипломатические меры, и санкции являются одной из них, заявил Михаэль Рот. При этом немецкие политики призывают к диалогу с Россией.