Жертвами наводнения и землетрясения в Мексике стали 18 человек

В штате Идальго, в Мексике, из-за отключения электричества и подачи кислорода после наводнения, вызванного сильными дождями, в местной больнице погибли 17 человек. Об этом сообщил в среду, 8 сентября, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Сильные ливни, начавшиеся в понедельник вечером, вызвали разлив рек, а также привели к затоплению первого этажа больницы в городе Тула. Из-за воды вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения. Некоторые из пациентов с коронавирусом находились на кислородной терапии. Спасатели успели эвакуировать из больницы 40 человек.
Мексиканские власти подключили армию к ликвидации последствий стихийного бедствия. От наводнения пострадали более 30 тысяч человек.
Во вторник в мексиканском штате Герреро недалеко от курорта Акапулько в 300 километрах от Мехико произошло землетрясение магнитудой 7,1. Как сообщила Национальная сейсмологическая служба, после него были зарегистрированы свыше 70 повторных подземных толчков. Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики, удар стихии не причинил серьезных разрушений, однако один человек погиб. По данным Федеральной комиссии по электричеству, из-за землетрясения в Мехико без энергоснабжения осталось свыше 730 тыс. человек, то есть 22% от общего числа пользователей.
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Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата
*От редакции
Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.
Автор: Андрей Гурков