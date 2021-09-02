 Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам

В Нью-Йорке в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 9 человек, заявил мэр Билл де Блазио. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.

Автомобили стоят в воде в Бруклине

Автомобили стоят в воде в Бруклине

Минимум 13 человек погибли в Нью-Йорке и окрестностях в ходе сильного наводнения, вызванного ураганом "Ида". В самом мегаполисе разгул стихии унес жизни 9 человек, сообщил мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в четверг, 2 сентября. Еще четыре человека стали жертвами наводнений в городе Элизабет в соседнем штате Нью-Джерси.

В то же время американские СМИ сообщают о 22 погибших. По информации телеканала NBC, в одном лишь Нью-Джерси стихия унесла жизни 14 человек.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения

Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел в Нью-Йорке и окрестностях к сильнейшим за историю города ливням и сильным наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" был введен и в штате Нью-Йорк.

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:30

Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка: погибли люди (02.09.2021)

Контекст

Как человек может противостоять катастрофам

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации.  

Может ли погода изменить ход истории?

23 марта - Всемирный день метеорологии. Ливни, страшная жара, снежная буря, шторм на море, ураган - явления исключительно неприятные. Но могут ли они изменить ход истории?  

Ураган "Забине": кто дает имена природным катаклизмам?

"Забине" создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. DW разбиралась, где и почему в Германии торгуют названиями стихий.  

Аудио- и видеофайлы по теме

США: нехватка питьевой воды в штате Миссисипи (22.03.2021)  

Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма" (09.09.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки?  

Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?  

Коронавирус в Беларуси: работают ли методы Лукашенко?  