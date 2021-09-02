Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам

Минимум 13 человек погибли в Нью-Йорке и окрестностях в ходе сильного наводнения, вызванного ураганом "Ида". В самом мегаполисе разгул стихии унес жизни 9 человек, сообщил мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в четверг, 2 сентября. Еще четыре человека стали жертвами наводнений в городе Элизабет в соседнем штате Нью-Джерси.

В то же время американские СМИ сообщают о 22 погибших. По информации телеканала NBC, в одном лишь Нью-Джерси стихия унесла жизни 14 человек.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения

Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел в Нью-Йорке и окрестностях к сильнейшим за историю города ливням и сильным наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" был введен и в штате Нью-Йорк.

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