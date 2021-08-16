Число жертв землетрясения на Гаити составило почти 2 тысячи

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 14 августа на Гаити, достигло 1 941, пострадавших - 9,9 тысячи, сообщило во вторник, 18 августа, управление гражданской защиты страны. Многим пострадавшим приходится ждать медицинской помощи, так как система здравоохранения не справляется с таким количеством пострадавших.

Поисково-спасательная операция была на время были приостановлена из-за тропического шторма "Грейс", обрушившегося на побережье Гаити в начале недели. Удар стихии пришелся на юго-западную часть страны, наиболее пострадавшую от землетрясения.

В результате поземных толчков полностью разрушены более 60 000 домов, еще 76 000 зданий получили повреждения. Евросоюз выделил Гаити срочную гуманитарную помощь в размере 3 млн евро. Она будет распределена среди действующих в стране гуманитарных организаций, занимающихся ликвидацией последствий землетрясения.

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