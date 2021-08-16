 Число жертв землетрясения на Гаити составило почти 2 тысячи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.08.2021

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Мир

Число жертв землетрясения на Гаити составило почти 2 тысячи

Разрушены десятки тысяч домов. Евросоюз выделил Гаити срочную гуманитарную помощь.

Разрушенные землетрясением на Гаити дома

Разрушенные землетрясением на Гаити дома

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 14 августа на Гаити, достигло 1 941, пострадавших - 9,9 тысячи,  сообщило во вторник, 18 августа, управление гражданской защиты страны. Многим пострадавшим приходится ждать медицинской помощи, так как система здравоохранения не справляется с таким количеством пострадавших.

Поисково-спасательная операция была на время были приостановлена из-за тропического шторма "Грейс", обрушившегося на побережье Гаити в начале недели. Удар стихии пришелся на юго-западную часть страны, наиболее пострадавшую от землетрясения.

В результате поземных толчков полностью разрушены более 60 000 домов, еще 76 000 зданий получили повреждения. Евросоюз выделил Гаити срочную гуманитарную помощь в размере 3 млн евро. Она будет распределена среди действующих в стране гуманитарных организаций, занимающихся ликвидацией последствий землетрясения.

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    Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

  • спасатели у разрушенного здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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