"Привыкнут"! Женщина-машинист метро в Москве - о реакции мужчин на свою профессию

Раньше Ирина Долгих всегда старалась выйти 8 марта на дежурство. "Приятно вспомнить, что все-таки мы - женщины, а не просто сотрудники метрополитена. Чувствовала мощный заряд энергии от количества поздравлений, комплиментов и хорошего настроения", - объясняла она. Но вот уже два месяца Ирина - далеко не самая простая сотрудница метро. Вместе еще с 11 девушками она стала машинистом электропоезда. Последний раз женщин на такую работу в России принимали в начале 1980-х. По просьбе DW Ирина Долгих рассказала, почему выбрала такую профессию и как относится к негативным комментариям в интернете.

17 лет до снятия запрета на профессию мечты

Стать машинистом метро 38-летняя Ирина мечтала с самого детства. В пять лет она с семьей переехала из Казахстана в Москву, впервые спустилась в подземку и влюбилась в нее. "Я с детства дружу с техникой. Всегда играла с мальчишками - паровозики, самолетики. Да и папа у меня летчик. А метро - это что-то вроде подземной авиации", - рассказывает Ирина.

Устраиваться на работу в метрополитен она впервые пришла в 21 год. Оказалось, что женщин-машинистов уже давно не обучают и не берут на работу. Тогда Ирина пошла работать сначала оператором при дежурном станционного поста централизации, потом дежурной по станции, а еще позднее - ее начальником. Параллельно она получила два высших образования - выучилась на инженера путей сообщения и стала магистром экономики. Кроме того, до метро успела закончить текстильный техникум (ремонтировала ткацкие станки) и поработать нянечкой.

Ирина Долгих

"Знаете, как бывает в семьях, говорят - главное выйти замуж, родить ребенка. А в моей все знали, что я хочу быть машинистом и очень поддерживали, - говорит Ирина. Когда в 2020 году в метро объявили набор на обучение машинистов-женщин, она очень обрадовалась и подала заявку. - Папа сказал: "Молодец". А первая учительница, с которой я по-прежнему общаюсь, сказала, мол, Ира, как увижу тебя на линии, точно ничего не буду бояться".

Реакция мужчин на женщин-машинистов в метро

На Филевской линии метро в Москве женщины-машинисты появились 3 января. Поначалу пассажиры удивлялись, махали, кто-то фотографировал, рассказывает Ирина Долгих. Также о девушках много писали журналисты. Не обошлось без оскорбительных комментариев со стороны мужчин (их обзор в Twitter сделала машинист электропоезда Елена Лысенко). В них высмеивали и внешность, и умственные способности девушек. Самый частый комментарий: "Баба и техника несовместимы".

К негативным комментариям в жизни и в интернете Ирина Долгих относится снисходительно: "Раз человек так думает, разве я могу ему запретить? Это просто отсутствие смирения и зависть мужчин, которые не смогли быть машинистами. Как реакция на женщин за рулем. Привыкнут, думаю. Стараюсь негатив не принимать. Если на вас гавкает собака, вы же в ответ не встаете на четвереньки и не гавкаете в ответ".

С похожим отношением мужчин Ирина уже сталкивалась, когда получала права на автомобиль. "На рыбалке, на охоте тоже было. Пропускала мимо ушей". Рыбачит она с детства и даже участвовала в соревнованиях метрополитена, заняв пятое место. А на охоту часто ездила с бывшим мужем.

На работе Ирина не спрашивала мужчин-коллег, как они относятся к женщинам-машинистам. Но видела по реакции, что вначале они вели себя настороженно. "Но человек, видимо, привыкает ко всему. Сейчас чувствуется поддержка, забота и помощь", - говорит она. Сказывается и то, что на первую волну обучения набирали только "своих", то есть женщин из нынешних сотрудниц метрополитена.

Главный мужчина, чье мнение сейчас важно для Ирины, - это ее 11 летний сын. Он, глядя на маму, тоже захотел стать машинистом. "Когда я надеваю дома форму, у него горят глаза. Он всем мальчишкам в школе рассказал, что мама у него машинист. Мне нравится, что сын мною гордится. Хочется быть ему примером", - говорит Ирина.

О поездах московского метро

Ирина Долгих уверена, что управлять составом не сложнее, чем управлять автомобилем. Все женщины-машинисты выходят на линию только на современных поездах "Москва". Старые модели считаются не такими безопасными для здоровья женщин, объяснили DW в Московском метрополитене. В чем именно опасность, впрочем, не уточняют и ссылаются, что нормативы все же придумали в Минтруде.

Ирина воспринимает поезда в некотором роде метафизически и считает, что у каждого состава - своя душа. "У большинства, у "Ласточек", женская душа. Но есть один с мужской, "Москвенок". С каждым важно установить свой контакт, назвать по имени. Помню, один состав, к которому я по-женски обращалась, чудил и при торможении странно себя вел. Тогда я сказала: "Да ты наверное "Москвенок"! И все, поехал как по маслу. Может, это только у меня так, не знаю. Но с теми, кого я назвала, как в фильме "Аватар", я установила контакт", - вспоминает Ирина.

Между собой машинисты также называют поезда "Москва" "мерседесами". А самые новые поезда "Москва-2020", зовут "гелендвагенами" - за размер и черную окраску.

Список запрещенных профессий для женщин в России

О том, что профессия мечты десятилетиями была для нее под запретом, Ирина рассуждает спокойно. "Я не считаю, что кто-то прав, а кто-то виноват. Раньше запрещено было, сейчас разрешили. Спасибо. У меня нет мнения на этот счет. В метро, по моему мнению, нет различий по половому признаку. Что мужчина, что женщина - одинаково", - резюмирует она. Но признает, что машинист со стажем работы получает все же больше, чем начальница станции метро.

Девушкам, которые пока не могут попасть в мужскую профессию и исполнить свою мечту, Ирина советует "надеяться и верить". "В будущем мы придем к моменту, когда разрешат допустить женщин к тем профессиям, которые сейчас запрещены. Думаю, над этим работают", - уверена она.

Запрещенными для женщин в России по-прежнему остаются 100 профессий.

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