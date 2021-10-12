Жалобу на арест журналиста "КП в Беларуси" рассмотрят в закрытом режиме

Жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу журналиста газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко суд Партизанского района Минска рассмотрит 13 октября в закрытом режиме. Об этом сообщает во вторник, 12 октября, информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поздно вечером 11 октября "Комсомольская правда" опубликовала статью, в которой высказала предположение о том, что следствие в Минске уже предъявило Геннадию Можейко официальное обвинение - по уголовным статьям о разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Такой вывод журналисты сделали на основании того, что их коллега до сих пор находится под стражей, а по белорусским законам, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее, чем через 10 суток после задержания.

Официального подтверждения того, что Можейко было предъявлено обвинение, из правоохранительных органов Беларуси к моменту публикации материала DW не поступало.

Дело журналиста Геннадия Можейко

Журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко опубликовал статью о белорусском IT-специалисте Андрее Зельцере, которого 28 сентября застрелили сотрудники КГБ Беларуси, пришедшие к нему в квартиру с обыском. В материале автор, в частности, приводил слова одноклассницы погибшего, которая положительно о нем отзывалась. На следующий после публикации статьи день сайт "КП в Беларуси" был заблокирован.

1 октября Геннадия Можейко задержали. Изначально сообщалось, что он в это время находился в Москве по личным делам. Но, по данным МВД, задержание произошло на территории Беларуси. В ведомстве отметили, что из России журналист пытался выехать в третью страну, но российские правоохранительные органы отказали ему в выезде. С учетом принятого ими решения о нежелательности пребывания на территории РФ Можейко было предписано покинуть Россию, таким образом он снова въехал на территорию Беларуси, где и был задержан.

5 октября, вскоре после ареста работавшего на нее белорусского журналиста, "Комсомольская правда" объявила, что закрывает представительство издания в Минске.

По статьям УК Беларуси о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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