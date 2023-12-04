Жертвами оползня в Танзании стали как минимум 47 человек

Оползень, сошедший на фоне ливней с горы Хананг, стал причиной масштабных разрушений в городе Катеш и унес жизни десятков человек.

В Танзании как минимум 47 человек погибли и 85 получили ранения в результате оползней и наводнений в северной части страны, сообщают местные СМИ в воскресенье, 3 декабря.

Как передает телеканал Jambo TV, проливные дожди, обрушившиеся 2 декабря на город Катеш, расположенный в 300 километрах от столицы Танзании Додомы, привели к масштабным разрушениям домов и гибели людей. Утром 3 декабря на город с населением около 13 000 человек обрушился оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Танзании - Хананг. Он снес с фундаментов дома и уничтожил дорогу. Фотографии бедствия публикует в соцсети X Красный Крест Танзании.

Президент Танзании Самия Хасан, находящаяся сейчас в Дубае на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), выразила соболезнования семьям жертв природной катастрофы и сообщила, что "дополнительные правительственные силы направлены для спасения людей".

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