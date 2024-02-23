Зеленский в интервью Fox призвал США одобрить военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США одобрить дополнительную военную помощь его стране. Это необходимо, чтобы Украина смогла выжить, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News , опубликованном в четверг, 22 февраля.

"Мое послание (конгрессменам. - Ред.) таково: если они хотят быть очень прагматичными, цена, которую мы просим сейчас для поддержки, эта цена меньше, чем она будет в будущем. Они будут вынуждены платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, выжить. У нас нет альтернативы", - сказал Зеленский.

"Если вы думаете, что мы боремся за общие ценности, то помогите нам, поддержите, давайте будем едины", - обратился он к американским законодателям, подчеркнув, что без помощи Запада Украина не сможет держать оборону и сохранять экономику. Особенно Киев нуждается в "мощном вооружении, дальнобойном оружии, дальнобойных ракетах и ​​артиллерии", перечислил Зеленский.

Если США так и не одобрят новую помощь, Украине "придется выживать, пока не найдутся какие-то параллельные пути", сказал президент. "Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов - вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы", - предупредил Зеленский.

Об обещании Трампа закончить войну за 24 часа и переговорах

Комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа, что он бы "закончил войну в Украине за 24 часа", Зеленский сказал, что не представляет, как Трамп собирается этого добиться. Украинский лидер предложил Трампу посетить вместе с ним передовую, где он "все объяснит". "Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это Путин", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, президент заявил, что "переговоры с танками, с уничтожением наших людей - это не переговоры". "Макрон и Шольц говорили с Путиным до начала войны. И Путин утверждал, что никакого вторжения не будет. Что бы он ни говорил, этому нельзя верить", - предупредил Зеленский, добавив, что Украина не согласна на заморозку конфликта.

"Мы делаем все возможное, чтобы война закончилась. Но давайте честно: мир на самом деле не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. Европейские страны и глобальный Юг могут сыграть ключевую роль", - заявил Зеленский. "Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, который представляет угрозу для всего мира, грозит уничтожить НАТО. И он попытается это сделать. Когда мир это осознает, в этот момент война закончится", - сказал он.

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