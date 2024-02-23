Зеленский в интервью Fox призвал США одобрить военную помощь

Зеленский в интервью Fox призвал США одобрить военную помощь23 февраля 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США одобрить дополнительную военную помощь его стране. Это необходимо, чтобы Украина смогла выжить, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в четверг, 22 февраля.
"Мое послание (конгрессменам. - Ред.) таково: если они хотят быть очень прагматичными, цена, которую мы просим сейчас для поддержки, эта цена меньше, чем она будет в будущем. Они будут вынуждены платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, выжить. У нас нет альтернативы", - сказал Зеленский.
"Если вы думаете, что мы боремся за общие ценности, то помогите нам, поддержите, давайте будем едины", - обратился он к американским законодателям, подчеркнув, что без помощи Запада Украина не сможет держать оборону и сохранять экономику. Особенно Киев нуждается в "мощном вооружении, дальнобойном оружии, дальнобойных ракетах и артиллерии", перечислил Зеленский.
Если США так и не одобрят новую помощь, Украине "придется выживать, пока не найдутся какие-то параллельные пути", сказал президент. "Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов - вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы", - предупредил Зеленский.
Об обещании Трампа закончить войну за 24 часа и переговорах
Комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа, что он бы "закончил войну в Украине за 24 часа", Зеленский сказал, что не представляет, как Трамп собирается этого добиться. Украинский лидер предложил Трампу посетить вместе с ним передовую, где он "все объяснит". "Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это Путин", - подчеркнул Зеленский.
Отвечая на вопрос о возможных переговорах, президент заявил, что "переговоры с танками, с уничтожением наших людей - это не переговоры". "Макрон и Шольц говорили с Путиным до начала войны. И Путин утверждал, что никакого вторжения не будет. Что бы он ни говорил, этому нельзя верить", - предупредил Зеленский, добавив, что Украина не согласна на заморозку конфликта.
"Мы делаем все возможное, чтобы война закончилась. Но давайте честно: мир на самом деле не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. Европейские страны и глобальный Юг могут сыграть ключевую роль", - заявил Зеленский. "Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, который представляет угрозу для всего мира, грозит уничтожить НАТО. И он попытается это сделать. Когда мир это осознает, в этот момент война закончится", - сказал он.
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