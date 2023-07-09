Зеленский и Дуда вместе почтили память жертв Волынской резни

"Память объединяет нас! Вместе мы сильнее!" - заявил Зеленский, комментируя свое необъявленное посещение памятного мероприятия в Луцке с участием президента Польши Дуды.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава польского государства Анджей Дуда в воскресенье, 9 июля, в ходе необъявленной встречи в Луцке, на западе Украины, почтили память жертв Волынской резни, случившейся во время Второй мировой войны.

"Вместе чтим память всех невинных жертв Волыни! Память объединяет нас! Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский в Telegram на украинском и польском языках под фотографиями с памятной церемонии.

Ранее по случаю 80-летия трагических событий в Волыни представители церквей из Польши и Украины призвали к проведению их всеобъемлющего расследования и к примирению.

Польша призвала Зеленского извинится за Волынскую резню

В мае представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью изданию Onet заявил, что Владимиру Зеленскому следует "взять на себя больше ответственности" и извиниться перед Варшавой за Волынскую резню.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это важный вопрос для поляков на данный момент", - сказал Ясина. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные Польшей в отношении украинцев. "Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему", - указал он.

Реагируя на это заявление Ясины, посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал к уважению и взвешенности в заявлениях. "Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю и призываем к уважению и взвешенности в высказываниях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии", - написал Зварыч в Twitter.

Дипломат также напомнил "формулу настоящего примирения в украинско-польских отношениях" - "прощаем и просим прощения", которая предусматривает признание ошибок с обеих сторон.

Признание Польшей Волынской резни геноцидом

В 2016 году сейм Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв тех событий.

Речь идет о массовых убийствах во время Второй мировой войны, которые в Украине называют Волынской трагедией, а в Польше -Волынской резней. В 1942 и 1943 годах боевики из Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) уничтожили, по разным данным, от 30 до 100 тысяч поляков - в основном мирных жителей, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

Как отмечает агентство dpa, в ходе актов мести, по некоторым оценкам, были уничтожены около 20 000 украинцев.

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