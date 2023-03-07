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Запуск ракеты-носителя H3 с космодрома Танэгасима
Запуск ракеты-носителя H3 с космодрома ТанэгасимаФото: The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance
ТехнологииЯпония

Запуск новой японской ракеты-носителя Н3 закончился неудачей

Жан Рофе
1 ч. назад

JAXA отдало команду на самоуничтожение ракеты-носителя H3, взлетевшей с космодрома Танэгасима, после невозможности запустить двигатель второй ступени. Это уже вторая неудачная попытка.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник, 7 марта, инициировало самоуничтожение новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 вскоре после запуска. Соответствующее решение было принято после того, как не удалось запустить двигатель второй ступени, объявило JAXA в ходе прямой трансляции, которая велась на канале агентства в YouTube.

Запуск был осуществлен в 10.37 по токийскому времени (04.37 мск) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Ракета должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями. Однако после запуска специалисты агентства поняли, что успешного выполнения миссии добиться не удастся.

Это уже вторая неудачная попытка запуска ракеты-носителя Н3. Как сообщало JAXA, первая попытка - 17 февраля - была отменена за секунды до старта из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени. Изначально запуск планировалось провести еще в 2020 году, но его многократно переносили из-за технических неполадок и неподходящих погодных условий.

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