Миграция Россия

Запрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян

1 ч. назад 1 ч. назад

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. Похоже, работы у психологов в России скоро может прибавиться.