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Запрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян

1 ч. назад

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. Похоже, работы у психологов в России скоро может прибавиться.

https://www.dw.com/ru/zapret-na-vydacu-viz-v-es-ili-novaa-golovnaa-bol-rossian/a-62930207

Смотрите также:

Запретят ли россиянам въезд в Евросоюз?

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