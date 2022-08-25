Запрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян

Фото: DWМиграцияРоссияЗапрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян1 ч. назад1 ч. назадГлавы МИД стран Евросоюза намерены обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. Похоже, работы у психологов в России скоро может прибавиться.https://www.dw.com/ru/zapret-na-vydacu-viz-v-es-ili-novaa-golovnaa-bol-rossian/a-62930207РекламаСмотрите также: Запретят ли россиянам въезд в Евросоюз? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video