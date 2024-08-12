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Замминистра энергетики Украины задержан за взятку

Екатерина Венкина
12 августа 2024 г.

В Украине задержали замминистра энергетики Александра Хейло. В центре внимания следователей оказалась "масштабная коррупционная схема".

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Национальное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (фото из архива)Фото: Olena Perepadya

Служба безопасности (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики задержали его заместителя при получении взятки в полмиллиона долларов (около 457 870 евро). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в CБУ.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет об Александре Хейло.

Кроме того, задержаны три возможных сообщника Хейло - частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании из Николаевской области и глава добывающего предприятия из Донецкой области, указали в СБУ.

"Масштабная коррупционная схема"

По данным СБУ, в центре внимания оказалась "масштабная коррупционная схема". В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра получил "неправомерную выгоду за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", отметили в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Фактически речь шла об эвакуации уникального оборудования из зоны боевых действий и его использования на шахтах западного региона", - уточнили в САП.

Замминистра, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области, заявили в СБУ.

По ее сведениям, речь шла о дефицитной технике одной из государственных угольных компаний, расположенной на одном из самых горячих направлений восточного фронта - Покровском.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования, представители отрасли весной обратились к замминистра энергетики, сообщили следователи. По их версии, чиновник начал требовать вознаграждение за вывоз техники и прибегнул к помощи сообщников.

Средства должны были передаваться траншами по 100 тыс. долларов. Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны после получения третьего транша, указали в САП.

Все четверо задержанных подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("получение неправомерной выгоды должностным лицом").

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Украине прошла спецоперация по делу о хищении средств у ВСУ

Ранее в Украине была проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. Об этом 9 августа сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

По его данным, сумма ущерба государству превысила 1,5 млрд гривен (33 млн евро). В преступных действиях подозреваются 28 лиц, из них девять - в составе организованных преступных групп. По данным следствия, речь идет о служащих Минобороны Украины, воинских частей, представителях областных военных администраций и городских советов, а также директорах предприятий и сотрудниках коммерческих структур.

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