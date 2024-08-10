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В Украине - спецоперация по делу о хищении средств у ВСУ

Екатерина Венкина
10 августа 2024 г.

В хищении средств, выделенных на оборонные нужды, подозреваются 28 лиц: служащие Минобороны Украины, воинских частей, сотрудники администраций, горсоветов, коммерческих структур и главы предприятий.

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Военнослужащие у штаб-квартиры Минобороны Украины в Киеве
Минобороны УкраиныФото: Zuma/IMAGO

В Украине проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

По его данным, сумма ущерба государству превысила 1,5 млрд гривен (33 млн евро). В преступных действиях подозреваются 28 лиц, из них девять - в составе организованных преступных групп. По данным следствия, речь идет о служащих Минобороны Украины, воинских частей, представителях областных военных администраций и городских советов, а также директорах предприятий и сотрудниках коммерческих структур.

Закупки по завышенным ценам, халатность при приемке военной формы

Подозреваемым вменяют в вину закупки товаров по завышенным ценам, превышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при приемке военной формы, а также использование поддельных документов. Один из фигурантов, по версии следствия, перечислил госсредства предприятию в обход госконтракта.

Правоохранители провели более 65 обысков, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Это - уже вторая масштабная спецоперация по выявлению фактов хищения бюджетных средств, предназначавшихся для вооруженных сил Украины. Тогда под подозрение попали 30 физлиц.

В январе бывшего и действующего руководителей одного из департаментов Минобороны страны, руководителя и коммерческого директора украинской компании, а также представителя одной из иностранных фирм обвинили в завладении имуществом посредством злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.

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