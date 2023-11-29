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Замглавы МИД РФ исключил скорое улучшение отношений с НАТО

Александра Иванова
29 ноября 2023 г.

Думать, что Россия нуждается в хороших отношениях с НАТО, - заблуждение, заявил Сергей Рябков. Будет ли вооруженный конфликт РФ с НАТО, зависит от Североатлантического альянса, утверждает он.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

Отношения России и НАТО в ближайшем будущем не улучшатся. Такое мнение высказал в интервью газете "Известия" в среду, 29 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение", - заявил Рябков.

По его утверждению, Москва и раньше была готова договариваться с НАТО - "только на равноправной и взаимоуважительной основе", но у Североатлантического альянса с этим были "проблемы". Сегодня же, "на фоне происходящего", Рябков вообще не может представить себе "ситуацию и контекст", в котором возможна нормализация отношений между Россией и НАТО.

О риске вооруженного конфликта между РФ и НАТО

На вопрос, стоит ли в подобной ситуации ожидать вооруженного конфликта между Россией и НАТО, заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что "это зависит от Североатлантического альянса". Одновременно он отметил, что Москва готова защищать свои интересы "всеми имеющимися в нашем (российском. - Ред.) распоряжении средствами".

Никаких проектов возможного договора СНВ-4 на сегодня не существует, заявил Рядков интервьюеру, когда речь зашла о приостановке Москвой участия в договоре СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Далее, рассуждая об опасности новой гонки вооружений между Россией и США, он сказал: "Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность".

Рябков - о перспективах окончания войны в Украине

Комментируя перспективы окончания войны в Украине, Рябков заявил, что не наблюдает у США готовности "принудить Украину в следующем году к перемирию". В то же время он предупредил, что Москва не будет обсуждать с Вашингтоном никакие договоренности, основанные на "формуле мира Зеленского".

Так называемую "формулу мира" президент Украины Владимир Зеленский представил во время онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она подразумевает прежде всего гарантии радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности для Украины, а также вывод войск РФ со всей территории страны, включая Крым, и создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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