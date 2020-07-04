 Законопроект об обнулении сроков Путина прошел второе чтение в Госдуме | Новости политики из Германии | DW | 23.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

Законопроект об обнулении сроков Путина прошел второе чтение в Госдуме

Обнуление президентских сроков для Владимира Путина стало возможных после поправок к Конституции РФ. Оппозиция обвинила действующего главу государства в стремлении стать пожизненным президентом.

Президент Владимир Путин в Госдуме РФ

Президент Владимир Путин в Госдуме РФ

Госдума РФ во вторник, 23 марта, приняла во втором чтении законопроект, дающий право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Авторами инициативы о президентских сроках являются депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Сам Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост.

Поправки к Конституции РФ

Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.

Смотрите также:

  • На Путина надевают венок, над которым написано триумф

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен?

    Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

  • Путин стоит возле стены, на которой нарисованы поднятые в победном приветствии руки

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции: победа Путина?

    Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

    Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

    Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит

    Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин, у которого вместо одной ноги утиная лапа

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина

    Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

  • На динозавров сверху падает горящая урна для голосования

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между двух команд (голосовать против и не ходить голосовать), которые перетягивают канат

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции

    Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

  • Путин в скафандре из-под земли призывает россиян прийти на голосование 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха

    Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между волнами коронавируса с урной для голосования у руках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?

    В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

  • Из книги конституция вылетают слова поправка

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Кому от поправок к Конституции России плохо стало?

    Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

  • Путин, скрутившийся в цифру 0

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

    Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

  • Путин лежит на подушка, которые уложены на книге с надписью конституция

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

    В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Человек выступает с трибуны с предложением

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

    Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

  • На столе лежит книга, на которой написано конституция, все в дырках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 04:54

Владимир Путин - убийца? Что ответил на этот вопрос глава МИД ФРГ Хайко Мас и что думает о Байдене

Контекст

Комментарий: Эра Владимира Путина только начинается

С играми в "равенство перед законом" в России покончено. Теперь есть те, кто поддержал "путинскую конституцию", и преступники, изменники родины, комментирует итоги первой недели после голосования Иван Преображенский.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Соратники Навального: Путин воспринимает попытки вести диалог с ним как признак слабости (22.02.2021)  

Реакция Запада на протесты в России против обнуления Путина (16.07.2020)  

Также по теме

Russland Moskau | Ausgaben der russischen Verfassung

Поправки к Конституции России вступили в силу 04.07.2020

Нововведения в Основной закон РФ означают обнуление президентских сроков Владимира Путина и позволяют властям не выполнять решения международных органов. Вступление поправок в силу ознаменовалось небольшим скандалом.

Russland Verfassung der russischen Föderation

Конституционный суд России одобрил поправки к Основному закону 16.03.2020

Поправки к Конституции России, предложенные президентом страны, соответствуют Основному закону, решил Конституционный суд. Нововведения предусматривают обнуление президентских сроков для Путина.

Russland Moskau | Ausgaben der russischen Verfassung

Венецианская комиссия критикует поправки Путина к Конституции РФ 19.06.2020

Нововведения в Основной закон РФ делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, считает Венецианская комиссия. Кроме того, у России появится возможность не исполнять решения ЕСПЧ.

Реклама

Самые читаемые

Первая мысль - нужно спастись: студенты покидают Беларусь, опасаясь арестов  

В Германии ужесточат локдаун в пасхальные праздники  

Комментарий: Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно