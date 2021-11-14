 Загадочный Рейн и другие немецкие туманы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.01.2022

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По Германии

Загадочный Рейн и другие немецкие туманы (фото)

В нашей подборке сегодня - самые живописные туманы из январской Германии.

Мосты через Рейн в Дюссельдорфе

Мосты через Рейн в Дюссельдорфе

Дюссельдорф / Дрезден / Андекс / Ганновер / Ротвайль • Как из песни слов не выкинешь, так и туманные ландшафты - из нашей рубрики "По Германии". Эта январская неделя оказалась богатой на такие живописные фотографии из разных немецких городов и регионов. Начнем на Рейне в Дюссельдорфе, потом заглянем в Дрезден на Эльбе и еще несколько не менее привлекательных мест.

Январские туманы в Германии - 2022. Фотографии

Телевизионная башня в Дюссельдорфе

Телевизионная башня в Дюссельдорфе - один из архитектурных символов столицы земли Северный Рейн - Вестфалия

Рейнские бакланы в Дюссельдорфе

Рейнские бакланы в Дюссельдорфе отдыхают и наблюдают за проплывающим по реке грузовым судном

Туманное январское утро в Дрездене

Туманное январское утро в Дрездене - "Флоренции на Эльбе"

Андексское аббатство в Баварии

Темные облака над Андексским аббатством в Баварии

Туманный день в Парке имени Германа Лёнса в Ганновере

Туманный день в Парке имени Германа Лёнса в Ганновере - столице земли Нижняя Саксония

Около города Ротвайль

Пасмурная зимняя погода около города Ротвайль в Баден-Вюртемберге

Кстати, одним из самых туманных мест в Германии является вершина горы Броккен в регионе Гарц. В среднем здесь насчитывается 306 туманных дней в году, а также был установлен абсолютный такой рекорд на территории страны - 330 туманных дней в далеком 1958 году, согласно данным метеорологической службы Deutscher Wetterdienst (DWD). Правда, сегодня до Броккена мы не доберемся, но посмотреть на гору можно, например, здесь: На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде.

Смотрите также: 

  • Реклингхаузен

    Туманные ландшафты

    Осенний ландшафт около города Реклингхаузена, Северный Рейн - Вестфалия

  • Мариенбург

    Туманные ландшафты

    Замок Мариенбург (Marienburg), Нижняя Саксония

  • Ванген-им-Алльгой

    Туманные ландшафты

    В окрестностях города Ванген-им-Алльгой, Баден-Вюртемберг

  • Замок Кронберг

    Туманные ландшафты

    Замок Кронберг (Kronberg) в регионе Таунус, Гессен

  • Ганновер

    Туманные ландшафты

    Туманное утро в Ганновере, Нижняя Саксония

  • Дрезден

    Туманные ландшафты

    "Флоренция на Эльбе" - Дрезден, Саксония

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Туманные ландшафты

    Серые журавли в небе над полуостровом Фишланд-Дарс-Цингст, Мекленбург - Передняя Померания

  • Замок Родек

    Туманные ландшафты

    Замок Родек (Burg Rodeck) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

  • Лейпциг

    Туманные ландшафты

    Велосипедист в Лейпциге, Саксония

  • Бернбойрен

    Туманные ландшафты

    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

  • Нюрнберг

    Туманные ландшафты

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Нойшванштайн

    Туманные ландшафты

    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Радебург

    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

    Туманные ландшафты

    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

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