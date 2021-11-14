Загадочный Рейн и другие немецкие туманы (фото)

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В нашей подборке сегодня - самые живописные туманы из январской Германии.
Дюссельдорф / Дрезден / Андекс / Ганновер / Ротвайль • Как из песни слов не выкинешь, так и туманные ландшафты - из нашей рубрики "По Германии". Эта январская неделя оказалась богатой на такие живописные фотографии из разных немецких городов и регионов. Начнем на Рейне в Дюссельдорфе, потом заглянем в Дрезден на Эльбе и еще несколько не менее привлекательных мест.
Телевизионная башня в Дюссельдорфе - один из архитектурных символов столицы земли Северный Рейн - Вестфалия
Кстати, одним из самых туманных мест в Германии является вершина горы Броккен в регионе Гарц. В среднем здесь насчитывается 306 туманных дней в году, а также был установлен абсолютный такой рекорд на территории страны - 330 туманных дней в далеком 1958 году, согласно данным метеорологической службы Deutscher Wetterdienst (DWD). Правда, сегодня до Броккена мы не доберемся, но посмотреть на гору можно, например, здесь: На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде.
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