Первые весенние туманы в Германии. От Гамбурга до Боденского озера (фото)

Начало марта в Германии оказалось богатым на туманы и фотографии туманных ландшафтов.
Наступил март, а вместе с ним и календарная весна. Чем порадовали нас фотографы, наблюдавшие в Германии за последним полнолунием нынешней зимы?
В Германию во второй половине февраля пришла почти летняя погода, напомнившая жителям страны о весенних каникулах на Пасху, которые большинству все же придется провести дома.
Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
Эти фотографии сделаны в разных регионах Германии, но на всех - первые весенние крокусы 2021 года.
Эти фотографии сделаны нынешней осенью в восточногерманской федеральной земле Бранденбург. Смотрим и любуемся кадр за кадром.
Этот снимок попал в нашу рубрику "Кадр за кадром" не из-за живописного тумана.