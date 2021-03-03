Первые весенние туманы в Германии. От Гамбурга до Боденского озера (фото)

Мартовские туманы в Германии - 2021

Самым туманным месяцем в Германии является октябрь. Однако нынешний март, только что начавшийся, явно хочет составить ему конкуренцию. В этой фотогалерее мы собрали десяток свежих весенних туманов из разных немецких регионов. Начнем около Эльбской филармонии в Гамбурге.