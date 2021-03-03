 Первые весенние туманы в Германии. От Гамбурга до Боденского озера (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.03.2021

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По Германии

Первые весенние туманы в Германии. От Гамбурга до Боденского озера (фото)

Начало марта в Германии оказалось богатым на туманы и фотографии туманных ландшафтов.

  • Туманное утро в Гамбурге

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Самым туманным месяцем в Германии является октябрь. Однако нынешний март, только что начавшийся, явно хочет составить ему конкуренцию. В этой фотогалерее мы собрали десяток свежих весенних туманов из разных немецких регионов. Начнем около Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Таунус

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный ландшафт в Верхнем Таунусе в земле Гессен.

  • Хальденслебен

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Окутанные туманом руины романского храма XIII века в Нордхузене около города Хальденслебена в Саксонии-Анхальт.

  • Лебус

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Мартовский туман в Бранденбурге около Лебуса. Что за птица на ветке? Просянка - самый крупный представитель семейства овсянковых в Германии.

  • Хундисбург

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманное барокко. Парк замка Хундисбург в Саксонии-Анхальт.

  • Нижняя Саксония

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Велосипедист в тумане где-то под Ганновером в Нижней Саксонии.

  • Варнемюнде

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Балтийский туман. Рыбацкие катера в порту Варнемюнде в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Гарц

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный Гарц. Весенний ландшафт около Бланкенбурга в Саксонии-Анхальт.

  • Шмиттен в Таунусе

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный ландшафт в коммуне Шмиттен в Гессене.

  • Мерсбург

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Над туманом. Утренняя пробежка по виноградникам на Боденском озере около Мерсбурга в Баден-Вюртемберге.


  • Туманное утро в Гамбурге

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Самым туманным месяцем в Германии является октябрь. Однако нынешний март, только что начавшийся, явно хочет составить ему конкуренцию. В этой фотогалерее мы собрали десяток свежих весенних туманов из разных немецких регионов. Начнем около Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Таунус

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный ландшафт в Верхнем Таунусе в земле Гессен.

  • Хальденслебен

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Окутанные туманом руины романского храма XIII века в Нордхузене около города Хальденслебена в Саксонии-Анхальт.

  • Лебус

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Мартовский туман в Бранденбурге около Лебуса. Что за птица на ветке? Просянка - самый крупный представитель семейства овсянковых в Германии.

  • Хундисбург

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманное барокко. Парк замка Хундисбург в Саксонии-Анхальт.

  • Нижняя Саксония

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Велосипедист в тумане где-то под Ганновером в Нижней Саксонии.

  • Варнемюнде

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Балтийский туман. Рыбацкие катера в порту Варнемюнде в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Гарц

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный Гарц. Весенний ландшафт около Бланкенбурга в Саксонии-Анхальт.

  • Шмиттен в Таунусе

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Туманный ландшафт в коммуне Шмиттен в Гессене.

  • Мерсбург

    Мартовские туманы в Германии - 2021

    Над туманом. Утренняя пробежка по виноградникам на Боденском озере около Мерсбурга в Баден-Вюртемберге.


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