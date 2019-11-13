От хмурого до яркого - один кадр. Немецкая осень - 2020

Осень - время туманов, ярких рассветов и закатов, буйства красок и первых ураганов нового сезона. Все это - в нашей фотоподборке из Германии.
Эти фотографии сделаны нынешней осенью в восточногерманской федеральной земле Бранденбург. Смотрим и любуемся кадр за кадром.
На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.
Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.
В мире насчитывается более 230 видов крокусов, но растение, которое сейчас цветет в осенней Германии, к ним не относится.
Посмотрите на снимки первых морозных дней из Баварии и заодно узнайте, как немцы называют то, что на них изображено.
На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени.
На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.