 От хмурого до яркого - один кадр. Немецкая осень - 2020 | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.10.2020

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По Германии

От хмурого до яркого - один кадр. Немецкая осень - 2020

Осень - время туманов, ярких рассветов и закатов, буйства красок и первых ураганов нового сезона. Все это - в нашей фотоподборке из Германии.

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2020

    Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2020

    Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Магдебург

    Немецкая осень - 2020

    Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге

  • Мюнхен

    Немецкая осень - 2020

    Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария

  • Замок Иппенбург

    Немецкая осень - 2020

    Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2020

    Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония

  • Фольках

    Немецкая осень - 2020

    Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.

  • Хильдесхайм

    Немецкая осень - 2020

    Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.

  • Бад-Бергцаберн

    Немецкая осень - 2020

    Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц

  • Кельн

    Немецкая осень - 2020

    Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне

  • Штраубинг

    Немецкая осень - 2020

    Поле с тыквами около баварского Штраубинга

  • Ульм

    Немецкая осень - 2020

    Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг

  • Кайзерштуль

    Немецкая осень - 2020

    Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг

  • Пильниц

    Немецкая осень - 2020

    Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.

  • Рудные горы

    Немецкая осень - 2020

    Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония

  • Августусбург

    Немецкая осень - 2020

    Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург

  • Герден

    Немецкая осень - 2020

    Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена

  • Люнебургская пустошь

    Немецкая осень - 2020

    Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии

  • Шварцвальд

    Немецкая осень - 2020

    Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

  • Ой-Миттельберг

    Немецкая осень - 2020

    В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег…

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ганновер

    Немецкая осень - 2020

    Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2020

    Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Магдебург

    Немецкая осень - 2020

    Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге

  • Мюнхен

    Немецкая осень - 2020

    Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария

  • Замок Иппенбург

    Немецкая осень - 2020

    Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2020

    Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония

  • Фольках

    Немецкая осень - 2020

    Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.

  • Хильдесхайм

    Немецкая осень - 2020

    Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.

  • Бад-Бергцаберн

    Немецкая осень - 2020

    Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц

  • Кельн

    Немецкая осень - 2020

    Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне

  • Штраубинг

    Немецкая осень - 2020

    Поле с тыквами около баварского Штраубинга

  • Ульм

    Немецкая осень - 2020

    Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг

  • Кайзерштуль

    Немецкая осень - 2020

    Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг

  • Пильниц

    Немецкая осень - 2020

    Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.

  • Рудные горы

    Немецкая осень - 2020

    Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония

  • Августусбург

    Немецкая осень - 2020

    Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург

  • Герден

    Немецкая осень - 2020

    Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена

  • Люнебургская пустошь

    Немецкая осень - 2020

    Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии

  • Шварцвальд

    Немецкая осень - 2020

    Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

  • Ой-Миттельберг

    Немецкая осень - 2020

    В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег…

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Бранденбургские туманы - 2020

Эти фотографии сделаны нынешней осенью в восточногерманской федеральной земле Бранденбург. Смотрим и любуемся кадр за кадром.  

Гора Кальмонт на Мозеле - самый крутой виноградник в мире

На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.  

Итоги выходных в Германии: выпал снег и коровы спустились с гор

Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.  

Как отличить шафран от ядовитого осеннего двойника

В мире насчитывается более 230 видов крокусов, но растение, которое сейчас цветет в осенней Германии, к ним не относится.  

Заиндивелая Германия - это красиво

Посмотрите на снимки первых морозных дней из Баварии и заодно узнайте, как немцы называют то, что на них изображено.  

Очей очарованье, или Прощальная краса немецких ландшафтов

На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени.  

Живописные ландшафты осенней Германии

На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.  

20 моментов немецкой осени

Осенние красоты немецких ландшафтов 2015 года. Путешествие в фотографиях по Германии.  

Немецкая осень - 2020

Немецкие ландшафты осенью 2020 года. Фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Винкель - #DailyDrone  

Иллер - #DailyDrone  

Ридбергпасс - #DailyDrone  

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