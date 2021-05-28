Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей

В России долги граждан по ипотеке впервые превысили отметку в 10 трлн рублей. По данным на 1 мая, общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам составил 10,05 трлн рублей, следует из статистики Центробанка, обнародованной в субботу, 29 мая.
При этом объем просроченной задолженности достиг 69,7 млрд рублей, или 0,7% от ее общего объема. Из статистики также следует, что в апреле россияне взяли более 191 тыс. ипотечных кредитов - на 153% больше, чем годом ранее. Их общая сумма превысила 550 млрд млрд рублей, а средняя ставка по ипотеке выросла до 7,3%.
Как отмечает издание Vtimes, весной нынешнего года банки нарастили выдачу ипотечных кредитов, несмотря на повышение ставок. Опрошенные изданием эксперты полагают, что россияне торопятся взять ипотеку, пока она не подорожала еще больше и пока не завершилась программа льготной ипотеки.
Объем ипотечных кредитов в Германии
Между тем в Германии, по данным на конец 2020 года, общий объем ипотечных кредитов достиг 1.118,3 трлн евро, следует из данных немецкого онлайн-портала Statista.
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Автор: Максим Нелюбин