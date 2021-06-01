 Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова | Новости из Германии о России | DW | 02.06.2021

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Россия

Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова

Гудкова и его родственницу подозревают в неуплате арендных платежей и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы.

Машина полиции

Машина полиции

Вслед за оппозиционным российским политиком Дмитрием Гудковым во вторник, 1 июня, была задержана его тетя Ирина Ермилова. Оба оставлены под стражей на 48 часов.

Родственницу бывшего депутата Госдумы подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году, сообщила ее адвокат Анастасия Саморукова. По словам адвоката, после того, как департамент в 3 раза поднял арендную ставку, Ермилова не смогла ее оплачивать. Несмотря на то, что компания имела право на льготы как малое предприятие, договориться с властями не удалось. За время переговоров образовалась задолженность. Договор расторгли по соглашению сторон. После чего было открыто исполнительное производство.

Дмитрия Гудкова задержали накануне. У него и его родных прошли обыски. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет тюрьмы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества.

Следователей интересовали финансовые документы избирательной кампании Гудкова

Cледственные действия прошли также у его бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева и у главы штаба Гудкова - Виталия Венидиктова. Александр Соловьев рассказал РБК, что следователей больше всего интересовали финансовые документы избирательной кампании Гудкова в ходе выборов в Госдуму 2016 года.

Дмитрий Гудков - экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он был депутатом в 2011–2016 годах, позднее баллотировался в Думу от "Яблока", а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров "Партии перемен".

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