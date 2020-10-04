 Задержан соратник Светланы Тихановской Анатолий Лебедько | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.10.2020

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Беларусь

Задержан соратник Светланы Тихановской Анатолий Лебедько

В ГУВД Минского горисполкома объяснили задержание экс-лидера Объединенной гражданской партии и соратника Светланы Тихановской Анатолия Лебедько тем, что он совершил административное правонарушение.

Анатолий Лебедько

Анатолий Лебедько

В Беларуси милиция задержала бывшего лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) и соратника экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Анатолия Лебедько. Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание в четверг, 8 октября, объяснив это тем, что Лебедько совершил административное правонарушение. Она не уточнила, о каком именно нарушении идет речь. Несколькими часами ранее действующий лидер ОГП Николай Козлов сообщил, что Лебедько перестал выходить на связь и не явился на назначенную встречу.

Анатолий Лебедько в команде Светланы Тихановской координировал деятельность комиссии, разрабатывающей проект изменений в конституцию 1994 года.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 2 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Этим людям запрещено въезжать в Евросоюз, а если у них есть активы на территории объединения, то они будут заморожены.

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:49

Тихановская в Берлине: почти официальный визит

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