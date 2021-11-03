Зачем немецкому стартапу хлебные крошки

Кнедли (Knödel), клецки (Klöße) или клопсы (Klopse), попадающие на тарелки немецких гурманов чаще всего в качестве гарнира, готовят с незапамятных времен различными (в зависимости от региона) способами и из самых разных продуктов. Есть среди них и неоспоримые фавориты - картофельные и… из черствого хлеба.

"Ежегодно в Германии выбрасывается более 500 тонн хлеба, и даже у пекарей в конце дня остается до 20 процентов хлебо-булочных изделий", - рассказывает Жанин Траппе (Janine Trappe) в интервью DW. Факт более чем печальный, решила жительница Констанца (Konstanz), и, помня о традиционном в семье блюде из хлебных остатков, основала вместе с Феликсом Пфайфером (Felix Pfeifer) необычный кулинарный стартап под названием Knödelkult (то есть "Культ кнедлей").

История появления необычного стартапа

Первым идею "спасения" хлеба подал их друг Матце (Matze), мечтавший изобрести машину для изготовления кнедлей - блюда, связанного с бабушкой, домашним уютом, семейными обедами и уважительным отношением к хлебу, вспоминает Жанин Траппе в беседе с DW. "Тогда мы решили, что гораздо проще напрямую кооперировать с пекарями, скупать у них оставшийся хлеб, самим готовить кнедли в банках и рассылать их затем покупателям по почте", - рассказывает она. "При этом никто из нас не умел толком готовить, тем более в таких масштабах", - добавляет дипломированный юрист.

Жанин Траппе и Феликс Пфайфер - основатели стартапа Knödelkult

Желание спасать хлеб перевесило стремление иметь надежную работу, с которой друзья без сожаления расстались, и взялись за дело. "Наша идея многим пришлась по душе, мы нашли партнеров, ночами разрабатывали рецепты, используя только региональные продукты", - рассказывает Жанин Траппе. В 2017 году стартап, работающий по принципу устойчивого развития (от продуктов - до упаковки!), стал победителем конкурса под названием "Слишком хороший для помойки" (Zu Gut für die Tonne!), который ежегодно проводится по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Кнедли - настоящие любимцы публики",- утверждаетЖанин Траппе, уверяя, что достаточно произнести слово "кнедли" (буквально означающее "комочки" или "узелки" от лат. nodus), как лица людей так и расплываются в улыбке: очевидно, что это блюдо вызывает приятные воспоминания и ассоциации, рассуждает она. В каждой семье кнедли готовят на свой лад, часто - по старинным семейным рецептам.

В ассортименте стартапа Knödelkult - кнедли из спасенного хлеба в порционных банках, например, с морковью и орехами

Ясно одно - равнодушных к ним просто нет, ведь каждый может выбрать кнедли по вкусу - от очень сытных (мучных, мясных) или более легких (картофельных, овощных) до сладких (творожных). По словам Жанин Траппе, самые популярные кнедли из спасенного хлеба в ассортименте стартапа Knödelkult - традиционные, с петрушкой и (не)традиционные, с морковью и орехами (миндаль, фундук) или карри.

Полезные советы экспертов

В новой книге Ханса Бауэра (Hans Bauer) и Сандры Ляйтнер (Sandra Leitner) под названием "Knödellust", традиции (будничные рецепты) и современность - с изысканными ингредиентами и неожиданными решениями - собраны воедино. Секрет успеха в приготовлении кнедлей прост: нужно просто набраться терпения, потому что тесту для "шариков-комочков" нужно дать "расстояться", чтобы приобрести необходимую консистенцию. Иначе кнедли потеряют форму и просто развалятся, предупреждают Ханс Бауэр и Сандра Ляйтнер на страницах своей книги.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Кнедли из кренделя в грибном соусе Грибы, лук и чеснок обжарить на топленом масле, заправить сметаной. Для приготовления этих традиционных кнедлей (Brezenknödel) размочить в молоке крендели, отжать, смешать с петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики, отварить их в слабо кипящей воде, пока не всплывут.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Суп с манными клецками Овальную форму манным клецкам (Grießnockerln) из манки, яйца и сливочного масла придают ложкой. Запускать их лучше в наваристый (мясной, овощной, рыбный) бульон или в густой немецкий суп - айнтопф (Eintopf), советуют повара со стажем.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Хлебные кнедли с ингредиентами - на любой вкус! Разнообразные рецепты традиционных кнедлей предлагают авторы книги "Knödellust" Ханс Бауэр и Сандры Ляйтнер. Например, с отварной морковью, свеклой (отваривать их лучше в свекольном соке), тыквой, грибами, шпинатом, грушами, шпиком, зеленью… попробуйте сами!

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Хлебные кнедли (клецки) "в салфетке" Serviettenknödel ("клецки или кнедли в салфетке") отваривают в едва кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Кнедли "в квадрате" и гуляш Здесь, в кулинарном тандеме, гуляш из говядины (вкусно и с остатками жаркого), сезонные овощи и вездесущие кнедли - хлебные, со шпинатом или свежей зеленью (на фото) и картофельные в мини-формате.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Тюрингские картофельные клецки Согласно традиционному рецепту 1842 года, в Тюрингии кнедли-клецки (Thüringer Klöße) готовят из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в едва кипящей воде и подают самостоятельно или, например, к рождественскому гусю.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Кёнигсбергские клопсы Популярные в Бранденбурге кнедли прославились как "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Запеченные картофельные кнедли Картофельные "шарики" (Kartoffelknödel), завоевавшие сердца немецких гурманов пару столетий назад, хороши не только в отварном виде, но и в запеченом, с шампиньонами, тертым сыром и шпиком. К ним - салат из свежей капусты.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Гермкнёдль - дрожжевые сладкие кнедли с маком Дрожжевые кнедли (Germknödel) из муки, молока, дрожжей, яйца, мака, сахара и щепотки соли готовят медленно - на пару. Знамениты альпийские кнедли своим сюрпризом - начинкой из сливового повидла. Перед подачей сытное блюдо поливают топленым маслом и посыпают маком.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Кнедли, запеченные в лодке В кулинарном руководстве по кнедлям имеется и такой, быстрый вариант приготовления хлебных или картофельных мини-кнедлей в печи - в порционных "лодочках" из пергамента вместе с помидорами, кабачками, брынзой и маслинами.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Творожные кнедли в сливовом соусе Сладкий вариант творожных кнедлей (Topfennockerl) готовят из творога, черствой булочки, желтков, сливочного масла, сахара и ванили. Шарики из охлажденного теста отварить в подсоленной воде с сахаром, затем обваливалять в сухарях и подать с густым сливовым соусом.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Прозрачный бульон с ливерными клецками Такие кнедли (Leberknödel) подают и на праздничный стол, и в будни. В наваристый, едва кипящий бульон (не забудьте соль и пряности!) запускают ливерные клецки - из печени, пассерованного лука, молотых сухарей, яйца и растительного масла, щепотки соды и зелени.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Баварские сырные кнедли Лакомство альпийского региона под названием "Kaspressknoedel" напоминает любимые всеми сырники. Кнедли из местных сортов сыра, черствого хлеба, молока, петрушки и лука "томят" в пряном бульоне или обжаривают на смальце или топленом масле. Вкусно с тушеной капустой.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Кнедли со сладкой начинкой Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея) Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы. Автор: Инга Ваннер



Есть у них совет и для любителей кнедлей с начинкой: ее (например, джем, шоколад или фарш) перед тем, как приступить к скатыванию шариков, лучше заморозить. Так она не вытечет (в воду или в масло), а кнедли сохранят форму и останутся сочными. Мясные кнедли (ливерные или клопсы) лучше отваривать в едва кипящем мясном бульоне (иначе они станут жесткими), основательно сдобренном пряностями и солью. Хлебные, овощные, картофельные кнедли чаще всего отваривают в воде или бульоне (опять же - соль и пряности!), а манные, творожные - в воде с хорошей порцией сахара и щепоткой соли.

В противном случае кнедли окажутся пресными, а все пряности выварятся в бульон или воду, предупреждают опытные кулинары.

Хлебные кнедли с петрушкой - блюдо не только вкусное, но и экологичное, готовят его из остатков черствого хлеба и из того, что "под рукой" у каждого рачительного кулинара

И предлагают продегустировать кнедли из сельдерея, чечевицы, груши, из пряников или кренделей, на этот раз - в качестве блюда основного, а не гарнира. "Таков вкус полного блаженства", - утверждают авторы книги, приглашая желающих поучаствовать в кулинарном эксперименте и лично убедиться в этом.

Колобок по-баварски - сказочно вкусный!

Где впервые слепили легендарные хлебные кнедли доподлинно неизвестно. В Германии они когда-то буквальноспустились с гор, о чем говорят раскопки археологов, обнаруживших остатки кнедлей, сопровождавших умерших в мир иной.По сей день в альпийском регионе их подают на стол и в будни, и в праздники.

Некоторые регионы страны славятся своими традиционными рецептами кнедлей, как например, мясными в Кенигсберге (сегодня Калининград), рыбными в Гамбурге, дрожжевыми, сладкими в южных регионах Германии и ее соседей или картофельными в Тюрингии, где в Хайхельхайме (неподалеку от Веймара) находится и единственный в мире Музей картофельных кнедлей-клецок (Thüringer Kloß-Welt - "Тюрингский мир клецок").

Победное шествие лакомых шариков не обошлось и без курьезных рекордов. В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга (Ralf Schönberger) "наскребли по сусекам" 100 килограммов черствых булочек, 60 килограммов муки, 70 литров молока, 1500 яиц и слепили огромный кнедль.

В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга сварили гиганского размера хлебный кнедель весом более 200 килограммов

С помощью подъемного крана кнедель, весом ровно 208,7 килограмма, отправили в кастрюлю, где его варили несколько часов. Установить настоящий мировой рекорд на этот раз не удалось: к сожалению, гигантский (диаметром 2 метра) экземпляр хлебного кнедля развалился . Это досадное обстоятельство, впрочем, никак не повлияло на отменный вкус колосса, в дегустации которого (с пивом и гуляшом) приняли участие без малого 1400 едоков.

Смотрите также: