 Зачем ″Газпром″ на самом деле сокращает поставки газа немцам, снижая мощность ″Северного потока″ (26.07.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.07.2022

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Зачем "Газпром" на самом деле сокращает поставки газа немцам, снижая мощность "Северного потока" (26.07.2022)

Власти ФРГ убеждены: история с невозвращенной до сих пор турбиной лишь предлог, в реальности Россия явно искусственно сокращает поставки газа в Германию. Какой в этом смысл для Кремля, ведь он теряет и доходы? Позицию Путина российский эксперт по газовым рынкам Михаил Крутихин сравнивает с терроризмом. Он считает, что Кремль может угробить "Газпром" в качестве экспортера газа в Европу.

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