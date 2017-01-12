Зачем "Газпром" на самом деле сокращает поставки газа немцам, снижая мощность "Северного потока" (26.07.2022)

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Власти ФРГ убеждены: история с невозвращенной до сих пор турбиной лишь предлог, в реальности Россия явно искусственно сокращает поставки газа в Германию. Какой в этом смысл для Кремля, ведь он теряет и доходы? Позицию Путина российский эксперт по газовым рынкам Михаил Крутихин сравнивает с терроризмом. Он считает, что Кремль может угробить "Газпром" в качестве экспортера газа в Европу.