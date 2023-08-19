Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Законопроект "Про обеспечение свободы от вмешательства в частную жизнь человека" в середине августа обнародовал заместитель председателя фракции "Голос" в Верховной раде Украины Ярослав Железняк. Он не скрывал, что под этим довольно невинным названием кроется частичная декриминализация порнографии и призвал коллег в парламенте ставить свои подписи под инициативой. "Давайте все-таки разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у веб-моделей", - написал народный депутат в соцсетях.

В течение четырех дней ему удалось склонить на свою сторону 25 парламентариев. "Вообще план был собрать "18+" подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена", - пошутил по этому поводу Железняк.

"Недостойные инстинкты"

Декриминализация тех или иных деяний в целом до сих пор остается для Верховной рады довольно необычным делом. Что касается порно, то народные депутаты долго демонстрировали особое ханжество. Оставив в Уголовном кодексе 2001 года унаследованную еще от СССР уголовную ответственность за распространение порнографии, парламентарии в последующие 20 лет лишь усиливали ее - вплоть до семи лет лишения свободы.

Так, принятый в 2004 году закон "О защите общественной морали" определял порно как "вульгарно-натуралистическую, циничную, непристойную фиксацию половых актов, самоцельную, специальную демонстрацию гениталий, антиэтичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, оскорбляющих честь и достоинство человека, побуждающую недостойные инстинкты".

Созданная тогда же национальная экспертная комиссия до самой своей ликвидации в 2015 году выискивала эти непристойности в СМИ, интернете, книгах и кино. Именно с ее подачи в 2009 году депутаты ввели наказание только лишь за хранение порнографии - правда, не в личных коллекциях, а с целью дальнейшего распространения. В 2018 году Рада в 20 раз увеличила штрафы за распространение порно - до 85 тысяч гривен (2,7 тысячи евро по курсу 2018 года).

Примечательно, что на август этого года законодательного определения порнографии в Украине нет - закон "О защите общественной морали" незаметно для общества утратил силу 31 марта 2023 года. Впрочем, это не мешает правоохранителям открывать все новые и новые уголовные дела. Так, по статистике прокуратуры, за январь-июль этого года было зарегистрировано почти 700 производств по статье об изготовлении и распространении порно - 89 процентов от общего количества аналогичных преступлений за весь 2022 год.

Год за дикпик

В Едином госреестре судебных решений опубликовано 54 приговора, вынесенных в 2023 году украинскими судами по "порнографической" статье 301 Уголовного кодекса. Подавляющее большинство из них обвинительные и предусматривают штрафы или условные сроки лишения свободы. Впрочем, суды обычно опираются на соглашения о признании вины и не исследуют собранные следствием доказательства. Однако едва ли не по каждому делу фигурирует судебная искусствоведческая экспертиза, которая определяет, является ли тот или иной контент порнографией - стоимость таких исследований варьируется от одной до 10 тысяч гривен (25-250 евро по курсу 2023 года).

Из приговоров следует, что полицейские чаще всего "разоблачают" распространителей порнографических фото и видео после контрольных закупок. Так, в 2022 году получило огласку дело киевлянки Ольги Т., которой полицейские трижды платили через популярную платформу OnlyFans, чтобы собрать доказательства повторного сбыта порнографии.

Впрочем, осуждают не только "коммерческих" распространителей взрослого контента. Так, в мае 2023 за распространение порнографии Борщевский районный суд Тернопольской области приговорил к году условного наказания Ивана К., который отправил через Facebook видео со своим пенисом трем знакомым женщинам. Другой суд в Сумской области в тот же месяц приговорил к двум годам условного наказания Евгения П. просто за то, что он загрузил собственные интимные фото и видео на специализированный сайт для секс-знакомств.

Не разврат, а налоговая база

Подобная работа правоохранителей, очевидно, далека от эффективности - порнография остается доступной для украинцев. Так, самый большой в мире портал онлайн-порно PornHub поместил Украину на 15 место по трафику в 2022 году. Другой популярный онлайн-сервис OnlyFans, предлагающий моделям делиться "взрослыми" фото и видео с платными подписчиками, перепрофилировался на эротическую тематику после покупки контрольной доли выходцем из Украины Леонидом Радвинским.

OnlyFans стал одним из крупнейших плательщиков так называемого "налога на Google" - НДС, который иностранные интернет-компании вынуждены платить с 2022 года. По данным Железняка, являющегося первым заместителем председателя парламентского комитета по финансам и налоговой политике, за первое полугодие 2023 года компания перечислила в украинский бюджет почти миллион долларов. Еще больше налоговых поступлений он ожидает, если изготовление порно в Украине станет легальным бизнесом.

Социологи не проводили отдельных исследований общественного мнения относительно декриминализации порнографии, однако авторы законопроекта утверждают: ее доступность для совершеннолетних людей больше не воспринимается украинским обществом как опасное деяние. В подтверждение они приводят электронную петицию о легализации порно, которая прошлым летом собрала 25 тысяч подписей всего за два месяца.

Осенью 2022 года с призывом декриминализировать порнографию выступили более 20 неправительственных организаций - от ассоциаций секс-работников до объединений юристов. Большинство из них с февраля 2023 года включились в работу правоохранительного комитета Верховной рады над текстом нынешнего законопроекта.

Порнография без экстремальщины

Законопроект Железняка предлагает новое определение порнографии, лишенное моральных оценок: "изображение личности в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованное в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении, или любое изображение половых органов в сексуальных целях".

В связи с этим авторы инициативы хотят существенно переписать статью 301 Уголовного кодекса: оставить незаконной только съемку и распространение порно без согласия изображенных на нем людей, сбыт порнографии несовершеннолетним или изготовление так называемой "экстремальной" порнографии - содержащей изображение насилия, секса с животными (зоофилию) или умершими (некрофилию). За такие действия ответственность могут даже усилить - вплоть до 10 лет лишения свободы в случае повторного или группового преступления.

Предлагают народные депутаты оставить и ответственность за съемки или распространение детского порно. Наказание за него в Украине достаточно строгое, согласно международным обязательствам - вплоть до 15 лет лишения свободы. На международные обязательства по противодействию торговле людьми опирается и статья 302 УК - "Создание или содержание мест разврата", предусматривающая наказание до пяти лет тюрьмы для организаторов "взрослых" борделей и до 10 - в случае привлечения несовершеннолетних. Впрочем эту статью авторы инициативы хотят полностью изъять из Кодекса, ведь, по их мнению, она "не борется с незаконной сексуальной эксплуатацией, но помогает попасть за решетку взрослым людям, которые по собственной инициативе вступают в сексуальные отношения".

Из 25 подписантов законопроекта о частичной декриминализации порнографии 20 входят в президентскую фракцию "Слуга народа". Впрочем, это еще не гарантирует скорого принятия законопроекта, объясняет DW один из членов комитета по правоохранительной деятельности, причастный к его разработке. "Над инициативой работали достаточно долго. Но идею полностью отменить ответственность за порнографию не поддержали в офисе президента, поэтому законопроект подается не от комитета, а регистрируется оппозицией", - объясняет депутат, который впрочем, поставил свою подпись под законопроектом.

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