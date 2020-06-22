 Хроника пандемии: кинопремию ″Золотой глобус″ будут вручать в конце февраля | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: кинопремию "Золотой глобус" будут вручать в конце февраля

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, свыше 473 тысяч умерли. Выздоровели более 4,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 июня.

Статуэтка Золотой глобус 2020 года

"Золотой глобус" 2020 года

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 9,1 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 474 тысяч человек, выздоровели - более 4,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 23 июня (время московское).

Заболевшие COVID-19 мужчины умирают чаще, чем женщины

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По результатам исследований британской организации Global Health 50/50, проведенных более чем в 20 странах, а также согласно наблюдениям Института имени Роберта Коха (RKI) в Германии, в среднем в мире две трети скончавшихся от последствий новой коронавирусной инфекции пациентов составляют мужчины. По данным RKI, число скончавшихся от COVID-19 мужчин во всех возрастных группах также вдвое превышает число умерших женщин. Среди причин называют в первую очередь различия гормонального фона и генетически обусловленный более сильный иммунитет у женщин. Однако специалисты подчеркивают, что этот вопрос еще недостаточно изучен.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 503 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 190 862 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за сутки скончались 10 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8895. Выздоровели в общей сложности около 175 700 человек, из них около 400 - за последние сутки.

Награды кинопремии "Золотой глобус" будут вручаться в конце февраля

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Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесена на 28 февраля 2021 года, сообщили вечером в понедельник организаторы премии.  Обычно премия вручается в начале января. Пандемия коронавируса в заявлении организаторов не упоминается, однако она является главной причиной этого решения. Поскольку сейчас кинотеатры в США закрыты, премьеры новых фильмов перенесены на более поздние сроки. Кроме того, ограничительные меры нарушили график съемок в большинстве киностудий. Ранее организаторы скорректировали критерии отбора фильмов с учетом пандемии. В этом году к конкурсу будут допущены фильмы, премьеры которых уже были назначены, но не состоялись из-за локдауна, и поэтому они впервые были показаны в онлайн-кинотеатрах.

На 28 февраля изначально была запланирована церемония вручения "Оскаров". Однако в средине июня Американская академия киноискусств объявила о переносе мероприятия на два месяца – на 25 апреля.

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Паломники в Мекке

Паломники в Мекке

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. В этом году его могут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства, сообщили власти страны.  В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. В прошлые годы в нем участвовали более 3 миллионов человек, из которых свыше 2 миллионов приезжали из-за границы. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. К настоящему моменту, по официальным данным, выявлено более 161 тысячи заразившихся, 1307 заболевших умерли.

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Партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию, вечером в понедельник приняли решение посвятить начинающееся 1 июля председательство Германии в Совете Европейского Союза борьбе с пандемией коронавируса. Германия, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет "прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной", говорится в итоговом документе, принятом правящими в Германии ХДС, ХСС и СДПГ.

В Москве отменяют большинство ограничений

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Люди прогуливаются на ВДНХ в Москве

В Москве во вторник отменяется большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Так, возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Москвичи снова могут пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках. Рестораны, кафе, бары могут обслуживать посетителей во внутренних помещениях. С 16 июня им разрешили принимать гостей на летних верандах.

Безработица в Германии может превысить отметку в 3 миллиона 

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Нынешним летом число безработных в Германии впервые за последние 10 лет может превысить отметку в 3 миллиона человек. Рост безработицы вызван пандемией коронавируса, сообщил глава Федерального агентства по труду Детлеф Шееле (Detlef Scheele) в интервью газете Süddeutschen Zeitung, которое будет опубликовано во вторник. Шееле выразил надежду, что осенью ситуация на рынке труда начнет улучшаться, когда подействует ослабление ограничений в туристической отрасли и ресторанном бизнесе, а также заработает программа поддержки экономики, принятая федеральным правительством.

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В Бразилии за сутки выявлена 21 432 новых случая заражения коронавирусом. От последствий заражения SARS-CoV-2 за прошедшие 24 часа умерли 654 человека. С начала эпидемии в стране инфицированы более 1,1 миллиона человек, скончались 51 271 человек.

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Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Коронавирусом заразились еще два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, участвовавшие в организации первого массового митинга президента США со своими сторонниками. Мероприятие прошло 20 июня в городе Талса в штате Оклахома, в нем участвовали несколько тысяч человек. По словам официального представителя штаба, оба сотрудника находились на митинге в Талсе, при этом все время носили защитные маски. В ходе тестов перед началом митинга коронавирус был выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Хроника пандемии 22 июня >>>

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  • Скамейка

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Любовь на расстоянии

    Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

  • Плюшевые мишки за столом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Мишки за столом

    Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

  • Фото английской королевы

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В обществе королевы

    В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

  • Королева Нидерландов

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Максимальная шляпка Максимы

    Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

  • Драматический театр Berliner Ensemble

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  • Круги на газоне

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    В своем круге

    Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

  • Собака с елизаветинским воротником

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Собака с елизаветинским воротником

    И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

  • Пышные юбки

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Пышные юбки

    Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

  • Маска с клювом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Клюв держит на расстоянии

    Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса.

    Автор: Инга Ваннер


 

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