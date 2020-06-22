Хроника пандемии: кинопремию "Золотой глобус" будут вручать в конце февраля

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 9,1 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 474 тысяч человек, выздоровели - более 4,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 23 июня (время московское).

Заболевшие COVID-19 мужчины умирают чаще, чем женщины

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По результатам исследований британской организации Global Health 50/50, проведенных более чем в 20 странах, а также согласно наблюдениям Института имени Роберта Коха (RKI) в Германии, в среднем в мире две трети скончавшихся от последствий новой коронавирусной инфекции пациентов составляют мужчины. По данным RKI, число скончавшихся от COVID-19 мужчин во всех возрастных группах также вдвое превышает число умерших женщин. Среди причин называют в первую очередь различия гормонального фона и генетически обусловленный более сильный иммунитет у женщин. Однако специалисты подчеркивают, что этот вопрос еще недостаточно изучен.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 503 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 190 862 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за сутки скончались 10 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8895. Выздоровели в общей сложности около 175 700 человек, из них около 400 - за последние сутки.

Награды кинопремии "Золотой глобус" будут вручаться в конце февраля

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Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесена на 28 февраля 2021 года, сообщили вечером в понедельник организаторы премии. Обычно премия вручается в начале января. Пандемия коронавируса в заявлении организаторов не упоминается, однако она является главной причиной этого решения. Поскольку сейчас кинотеатры в США закрыты, премьеры новых фильмов перенесены на более поздние сроки. Кроме того, ограничительные меры нарушили график съемок в большинстве киностудий. Ранее организаторы скорректировали критерии отбора фильмов с учетом пандемии. В этом году к конкурсу будут допущены фильмы, премьеры которых уже были назначены, но не состоялись из-за локдауна, и поэтому они впервые были показаны в онлайн-кинотеатрах.

На 28 февраля изначально была запланирована церемония вручения "Оскаров". Однако в средине июня Американская академия киноискусств объявила о переносе мероприятия на два месяца – на 25 апреля.

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Паломники в Мекке

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. В этом году его могут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства, сообщили власти страны. В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. В прошлые годы в нем участвовали более 3 миллионов человек, из которых свыше 2 миллионов приезжали из-за границы. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. К настоящему моменту, по официальным данным, выявлено более 161 тысячи заразившихся, 1307 заболевших умерли.

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Партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию, вечером в понедельник приняли решение посвятить начинающееся 1 июля председательство Германии в Совете Европейского Союза борьбе с пандемией коронавируса. Германия, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет "прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной", говорится в итоговом документе, принятом правящими в Германии ХДС, ХСС и СДПГ.

В Москве отменяют большинство ограничений

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В Москве во вторник отменяется большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Так, возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Москвичи снова могут пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках. Рестораны, кафе, бары могут обслуживать посетителей во внутренних помещениях. С 16 июня им разрешили принимать гостей на летних верандах.

Безработица в Германии может превысить отметку в 3 миллиона

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Нынешним летом число безработных в Германии впервые за последние 10 лет может превысить отметку в 3 миллиона человек. Рост безработицы вызван пандемией коронавируса, сообщил глава Федерального агентства по труду Детлеф Шееле (Detlef Scheele) в интервью газете Süddeutschen Zeitung, которое будет опубликовано во вторник. Шееле выразил надежду, что осенью ситуация на рынке труда начнет улучшаться, когда подействует ослабление ограничений в туристической отрасли и ресторанном бизнесе, а также заработает программа поддержки экономики, принятая федеральным правительством.

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В Бразилии за сутки выявлена 21 432 новых случая заражения коронавирусом. От последствий заражения SARS-CoV-2 за прошедшие 24 часа умерли 654 человека. С начала эпидемии в стране инфицированы более 1,1 миллиона человек, скончались 51 271 человек.

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Встреча президента Трампа со своими сторонниками в Талсе, Оклахома

Коронавирусом заразились еще два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, участвовавшие в организации первого массового митинга президента США со своими сторонниками. Мероприятие прошло 20 июня в городе Талса в штате Оклахома, в нем участвовали несколько тысяч человек. По словам официального представителя штаба, оба сотрудника находились на митинге в Талсе, при этом все время носили защитные маски. В ходе тестов перед началом митинга коронавирус был выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Хроника пандемии 22 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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