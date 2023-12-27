За время войны в Россию ввезли западных прицелов на 16 млрд

За период с начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было импортировано оптических прицелов западного производства для снайперских винтовок на 16 миллиардов рублей. Об этом сообщило издание "Важные истории" во вторник, 26 декабря, со ссылкой на данные российской таможни.

Прицелы, по официальным данным, ввозятся в РФ "не для военного применения", а "для установки на охотничьем оружии". Как отмечает издание, многочисленные ролики, опубликованные на YouTube, свидетельствуют о том, что как минимум часть этих прицелов – американские Leupold и Nightforce, американско-китайские Holosun и австрийские Swarowski Optik - используется российскими военными на фронте в Украине.

Прицелы ввозят через параллельный импорт

Больше всего прицелов в страну импортировали российские интернет-магазины – петербургский "Поинтер" и московский "Навигатор". Первый приобрел около почти 50 тысяч прицелов Holosun более чем на 3 миллиарда рублей, второй ввез прицелов на 400 миллионов рублей, в том числе более 2 тысяч Holosun. "Поинтер" использует посредников в Китае, "Навигатор" - в Турции и Казахстане, пишут "Важные истории".

В последние два года у "Поинтера" оптические товары на десятки миллионов рублей покупали такие российские оружейные компании как "Промтехнология" - производитель винтовок Orsis, а также московский производитель винтовок Bespoke Gun. Последний отоварился и в "Навигаторе". Кроме того, его клиентом была петербургская компания "Технология", которую связывают с покойным владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Еще одним клиентом "Навигатора" было "Конструкторское бюро интегрированных систем" - производитель винтовок Lobaev Arms.

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