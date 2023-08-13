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За время войны РФ с Украиной в Чехии стало меньше россиян

Александра Иванова
30 мин. назад

На граждан РФ приходится сегодня 4% иностранцев, проживающих в Чехии. За прошедший год в стране зарегистрировали 157 прошений об убежище от россиян.

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Проживающие в Чехии россияне на демонстрации в поддержку Украины в марте 2022 года
Проживающие в Чехии россияне на демонстрации в поддержку Украины в марте 2022 годаФото: Roman Vondrous/CTK/dpa/picture alliance

За время войны России против Украины число проживающих в Чехии граждан РФ значительно сократилось, следует из данных, которые публикует чешское онлайн-издание Novinky в воскресенье, 13 августа.

На протяжении ряда лет число зарегистрированных в Чехии россиян росло, указано в публикации. Между тем с марта 2022 года по конец июня 2023 года их количество сократилось на 3600 человек - до 42 500 граждан. В то же время в чешских университетах числится на несколько сотен студентов-россиян меньше, чем в прошлом году. Однако число работающих в стране граждан РФ, по данным государственного статистического ведомства, а также МВД, министерства образования и самих работодателей, увеличилось.

После начала российского вторжения в Украину число россиян - обладателей ограниченного по сроку действия вида на жительство в Чехии начало сокращаться, констатируют журналисты. В марте 2022 года таковых было 22 600 человек, а в июне текущего года - уже на 4100 меньше. В тот же период, однако, слегка увеличилось число россиян с правом на постоянное проживание в Чехии: с 23 500 в марте 2022 года до 24 000 в июне нынешнего года.

Прошения об убежище в Чехии от россиян

На постоянный вид на жительство в Чехии могут претендовать те, кто прожил там минимум пять лет. Как указывает издание, россияне представляют собой в Чехии четвертую по численности группу иностранных граждан, составляя 4% от общего числа иностранцев в стране. При этом 157 россиян за прошедший год подали в Чехии прошение об убежище, 20 заявок были повторными. На конец 2022 года в Чехии проживали 143 просителя убежища из РФ, пишет Novinky. Кроме того, 28 граждан РФ к тому сроку имели право на временную защиту.

По данным института исследования общественного мнения CVVM, которые также приводятся в публикации, после начала войны в Украине более половины населения Чехии высказались за полную политическую и экономическую изоляцию России. Вскоре после начала вторжения правительство в Праге объявило, что прекращает выдачу виз россиянам, за исключением случаев оказания гуманитарной помощи. Попытки избежать мобилизации к этой категории не относятся, уточнили позже власти страны.

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