 За коммуникации Белого дома при Байдене будут отвечать одни женщины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2020

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Мир

За коммуникации Белого дома при Байдене будут отвечать одни женщины

Байден выбрал ответственных за коммуникации президента США. Все ключевые посты займут женщины. Трое - Кейт Бедингфилд, Дженнифер Псаки и Элизабет Александер - уже работали в Белом доме.

Дженнифер Псаки - будущий пресс-секретарь Белого дома

Дженнифер Псаки - будущий пресс-секретарь Белого дома

Демократ Джо Байден, который, судя по всему, станет новым президентом США, объявил, кто займет должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства. Об этом сообщается в воскресенье, 29 ноября, в аккаунте команды Байдена в Twitter.

Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд. Она работала в избирательном штабе Байдена, а также была его помощницей по связям, когда Байден занимал пост вице-президента США. Заместительницей Бедингфилд будет Пили Тобар, также работавшая в штабе демократа.

Пост пресс-секретаря Белого дома займет Дженнифер Псаки. Во время президентства Барака Обамы Псаки входила в его команду по коммуникациям, а также возглавляла пресс-службу Госдепартамента США. Первой заместительницей пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер, которая была главой предвыборного штаба будущего вице-президента Камалы Харрис. Помощницей первой леди по связям станет Элизабет Александер. Во время вице-президентства Байдена она занимала пост его пресс-секретаря. А Симона Сандерс получит должность пресс-секретаря вице-президента Камалы Харрис. Она была старшим советником в избирательной кампании Байдена и Харрис.

"Этой команде будет доверена огромная ответственность по установлению связи между американским народом и Белым домом", - подчеркнул Байден.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джо Байден, по данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава государства несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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    Автор: Илья Коваль


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