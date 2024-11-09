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WSJ: В РФ хотят объединить три главные нефтяные компании

Кирилл Шестаков
9 ноября 2024 г.

Руководители трех крупных нефтяных компаний ведут переговоры о слиянии. Новая корпорация может стать вторым по величине производителем нефти в мире, пишет WSJ.

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Станок-качалка во время добычи нефти в РФ
Станок-качалка во время добычи нефти в РФ Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Российские власти разрабатывают план слияния трех крупных нефтедобывающих компаний - "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". Объединенная корпорация может стать вторым по величине производителем нефти в мире после компании Aramco из Саудовской Аравии. Об этом сообщает в субботу, 9 ноября, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Переговоры о слиянии компаний между их руководством и чиновниками ведутся в течение последних нескольких месяцев, пишет WSJ.

WSJ: Новая компания усилит контроль Кремля над мировым рынком нефти

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, госкорпорация "Роснефть" поглотит "Газпром нефть" и крупнейшую в РФ негосударственную нефтедобывающую компанию "Лукойл". Новая корпорация, как отмечает WSJ, поможет президенту РФ Владимиру Путину усилить контроль не только над "российской экономикой военного времени", но и над мировым энергетическим рынком. Например, образовавшаяся компания, которая будет добывать почти в три раза больше нефти, чем крупнейший американский производитель Exxon Mobil, могла бы продавать нефть Китаю и Индии по более высоким ценам. 

Впрочем, потенциальная сделка может сорваться, отметили собеседники WSJ. Среди возможных препятствий - противодействие со стороны некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла", а также сбор средств для выплат акционерам "Лукойла" в случае поглощения этой компании.

Представители "Роснефти" и "Лукойла" назвали ложной информацию WSJ о планах по слиянию компаний. В Кремле заявили, что администрации "ничего не известно" о потенциальной сделке.

Нефтегазовые доходы являются "источником жизненной силы российской экономики", обеспечивая почти треть доходов федерального бюджета, напоминает издание. Именно эта категория доходов во многом помогает РФ выстоять перед натиском западных санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

 

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