WSJ: Руководство ВЭФ обвинили в расизме и домогательствах

Сотрудники Всемирного экономического форума обвинили его главу и других руководителей в расизме, незаконных увольнениях и сексуальных домогательствах. В организации отрицают вину.

Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его бессменного председателя Клауса Шваба и других руководителей в расизме, незаконных увольнениях и сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщила в субботу, 29 июня, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы организации и беседы с 80 бывшими и нынешними сотрудниками, работавшими в Давосском форуме с 1980-х до наших дней.

WSJ: Сотрудницы форума регулярно подвергаются "сексуализации и объективации"

Шесть сотрудниц ВЭФ рассказали, что их домогались старшие менеджеры. Собеседники WSJ утверждают, что женщины на форуме регулярно "подвергаются сексуализации и объективизации" - такой тон, по их словам, "задается на самом верху организации".

Другие источники издания заявили, что с домогательствами самого Шваба сталкивалась практически каждая работавшая с ним женщина. Утверждается, что глава ВЭФ постоянно делал неприятные комментарии о внешности женщин. В частности, бывшая сотрудница ВЭФ Барбара Эрскин сообщила, что Шваб просил члена совета директоров убедить ее похудеть.

Незаконные увольнения и расизм

Не менее шести сотрудниц были уволены или пострадали иным образом за то, что забеременели и ушли в декретный отпуск, пишет WSJ.

В какой-то момент Шваб решил снизить средний возраст персонала и, выделив группу сотрудников старше 50 лет, распорядился "избавиться от всех них". Начальник отдела кадров Паоло Галло отказался выполнить распоряжение, указав, что для увольнения требуется веская причина. Вскоре Шваб уволил самого Галло, пишет издание.

Кроме того, группа сотрудников ВЭФ подала жалобу на то, что менеджеры называли темнокожих сотрудников "словом на букву Н". По мнению составителей жалобы, темнокожих людей также не продвигали по карьерной лестнице.

ВЭФ: Публикация WSJ "неверно характеризует" культуру организации

В свою очередь официальный представитель ВЭФ Янн Цопф заявил, что статья американской газеты "неверно характеризует Давосский форум, его культуру и коллег, включая основателя". В организации заверили, что ВЭФ нетерпим к притеснениям и дискриминации, должным образом реагировал на все поданные жалобы, а сам Шваб никогда не заигрывал с сотрудницами и не вводил возрастные ограничения для сотрудников.

В конце мая 86-летий Клаус Шваб объявил о намерении покинуть пост исполнительного председателя Давосского форума спустя более 50 лет пребывания на нем. Как пишет WSJ, заявление об уходе Шваб сделал после того, как выразил издателю и главному редактору газеты обеспокоенность по поводу готовящейся публикации о нем.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Шваб превратил форум в глобальный ежегодный саммит, на который съезжаются мировые лидеры, миллиардеры и знаменитости. В женевском офисе ВЭФ работают около 600 сотрудников, указано на сайте организации.