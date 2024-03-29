WSJ: Россия удвоила импорт сырья для производства пороха

Несмотря на санкции, и после вторжения в Украину РФ активно импортировала нитроцеллюлозу, в том числе произведенную западными компаниями, выяснила газета WSJ.

После начала войны против Украины Россия существенно увеличила импорт веществ, необходимых для производства артиллерийских боеприпасов. Их закупка ведется в том числе у компаний, находящихся в США и других западных странах и их странах-союзницах, и это - несмотря на международные санкции, целью которых было подавление военной промышленности в РФ. Об этом в пятницу, 29 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные торговых операций.

В 2022 году - в первый год полномасштабного вторжения России в Украину - российский импорт нитроцеллюлозы - легковоспламеняющегося продукта из хлопка, используемого при производстве пороха и ракетного топлива, - вырос на 70 %. К середине 2023 года его объем составил 3039 тонн, что почти вдвое больше, чем в 2021 году, говорится в публикации.

"Оборонные компании по всему миру пытаются найти способы получения нитроцеллюлозы в условиях дефицита, который привел к росту цен и создал узкие места для производства. Лишь несколько стран мира производят нитроцеллюлозу, поскольку ее основная область применения - производство боеприпасов и на нее распространяются международные торговые ограничения", - пишет WSJ.

"Закупка РФ нитроцеллюлозы сыграла решающую роль в войне"

Издание отмечает со ссылкой на американских чиновников и аналитиков, что возможность Москвы получать нитроцеллюлозу за рубежом сыграла решающую роль в войне России против Украины, поскольку сама РФ производит мало этого вещества, являющегося основным компонентом используемого в артиллерии бездымного пороха.

Нитроцеллюлоза также применяется в гражданских целях: для производства чернил, красок, лаков и сопутствующих товаров, но аналитики считают, что растущий импорт этого сырья Россией предназначен, в первую очередь, для вооружений, указывают журналисты.

На основании проанализированных ими торговых данных, они приходят к выводу, что поставки нитроцеллюлозы в Россию после начала войны в Украине и введения санкций, запрещающих экспорт в РФ любых товаров военного и двойного назначения, производился с участием не только китайских компаний, но и предприятий из США, Германии, а также с Тайваня.

Так, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group закупил за прошедшие два года на Тайване нитроцеллюлозы на сумму в 700 000 долларов. При этом на сайте российской компании указано, что она является партнером Казанского государственного казенного порохового завода.

Директор Analytical Marketing Chemical Group в комментарии для WSJ заявил, что компания не поставляет хлопковую целлюлозу на оборонные предприятия с 2019 года и импортирует нитроцеллюлозу для гражданских целей.

Маленькая турецкая фирма Noy

Так, почти половина экспорта в Россию нитроцеллюлозы за два года войны в Украине пришлось на маленькую фирму Noy İç Ve Diş Ti̇caret в Турции - стране - члене НАТО, выяснили авторы статьи. Основные продажи компании с офисом в Стамбуле поступали российским предприятиям, являющимся официальными партнерами правительства РФ.

В то же время 80 тонн нитроцеллюлозы, отправленной компанией Noy в Россию в 2023 году, были закуплены турецким предприятием у немецкой дочерней компании нью-йоркской фирмы International Flavors & Fragrances, следует из материала WSJ.

Представитель International Flavors & Fragrances заявил, что компания была удивлена, узнав, что поставки в Россию ее нитроцеллюлозной продукции, которые она приостановила в апреле 2022 года, продолжились через третью сторону, говорится в публикации. В то же время в компании заявили, что ее продукт не содержит достаточного количества азота, чтобы использовать его на военные нужды.

Германия настаивает, что соблюдает санкции

Еще 500 тонн нитроцеллюлозы, экспортированной компанией Noy в Россию в 2023 году, были произведены тайваньской фирмой TNC Industrial. Столько же нитроцеллюлозы, экспортированной через турецкую компанию в Россию за последние два года, были произведены немецким предприятием Hagedorn-NC, указывает WSJ.

Компания Hagedorn заявила, что не производит нитроцеллюлозу для военных целей, а ее продукт используется в качестве связующего вещества в печатных красках и лаках для гражданского применения.

Со своей стороны официальный представитель Минэкономики ФРГ Мари Гюттлер (Marie Güttler) подчеркнула в комментарии, что Германия следит за соблюдением санкций.

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