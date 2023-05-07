  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Бои под Бахмутом
ВСУ в боях под БахмутомФото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via picture alliance
КонфликтыУкраина

WP: Киев опасается "разочарования" Запада от наступления ВСУ

Александра Иванова
1 ч. назад

Украине необходим успех контрнаступления, чтобы показать Западу, что она достойна дальнейшей поддержки, и избежать вынужденных переговоров с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.

https://p.dw.com/p/4R0Pg

Руководство Украины опасается, что результат контрнаступления ВСУ, которое должно переломить ход войны с Россией, не оправдает связанного с ним ажиотажа и завышенных надежд Запада. Об этом пишет в субботу, 6 мая, газета The Washington Post (WP). "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены", - цитирует WP министра обороны Украины Алексея Резникова. "Большинство людей... ждут чего-то грандиозного", - указал Резников в интервью WP ранее на этой неделе, добавив, что на этом фоне итог операции может привести к "эмоциональному разочарованию".

Почему украинцам необходим успех при контрнаступлении

"Наступательные военные операции обычно требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска окопались в хорошо укрепленных оборонительных сооружениях по всему фронту протяженностью в 900 миль (1450 километров. - Ред. ), трудно оценить, как далеко удастся продвинуться Украине", - констатируют американские журналисты.

По их мнению, украинцам необходимо добиться высоких результатов, в том числе чтобы продемонстрировать Западу, что они достойны оказываемой им поддержки. "Аккумулирование сил перед наступлением, детали которого остаются в тайне, заставило украинских чиновников задуматься над сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?" -  говорится в публикации.

Некоторые опасаются, что если усилий украинцев окажется недостаточно, пишут журналисты WP, то Киев может лишиться международной поддержки или вновь столкнуться с давлением, направленным на то, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Москвой. А темой этих переговоров почти наверняка станет требование России, чтобы Киев отказался от части суверенной украинской территории, указывается в статье.

Вопрос о дальнейшей поддержке Украины Западом

В подтверждение подобных предположений издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского из интервью WP от 1 мая: "Я считаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, честно говоря, тем больше людей будут верить в нас, а значит, мы получим больше помощи".

Аналогично высказался министр обороны Украины Алексей Резников, заявивший в беседе с газетой: западные партнеры сказали ему, что теперь им необходим "следующий пример успеха", поскольку они "должны показать его своим гражданам". "Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?" - резюмировал украинский министр.

Смотрите также:

Пригожин хочет сдать Бахмут

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине как главная тема конференции российских правозащитников в Берлине (29.04.2023)

Война в Украине как главная тема конференции российских правозащитников в Берлине (29.04.2023)

В Берлине проходит четвертая правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта. Oбсуждать права человека, не говоря о российском вторжении в Украину, - невозможно, говорят участники.
Политика30 апреля 2023 г.02:48 мин.
external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.

Публикация газеты The Washington Post о настроениях руководства Украины перед контрнаступлением

Senior Ukrainian officials fear counterattack may not live up to hype
www.washingtonpost.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Наемник "Группы Вагнера" в Бахмуте

"Агентство": ЧВК "Вагнер" управляется из Москвы

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество13 ч. назад
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура20 ч. назад
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество6 мая 2023 г.
Бои под Бахмутом

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Конфликты5 мая 2023 г.
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес5 мая 2023 г.
На главную страницу