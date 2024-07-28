WP: Истребители F-16 в Украине не переломят ход войны с РФ

Украина получит "слишком мало" истребителей F-16, тогда как у РФ слишком много средств ПВО, способных сбивать их, заявили украинские и западные чиновники в беседе с The Washington Post.

Долгожданные истребители F-16 должны прибыть в Украину в течение нескольких недель, однако они вряд ли переломят ход войны с Россией. Об этом пишет в воскресенье, 28 июля, издание The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников. По их словам, самолетов у украинской армии будет "слишком мало", тогда как российских средств противовоздушной обороны (ПВО), способных сбить F-16, "слишком много".

Ожидается, что истребители усилят ПВО Украины, но не помогут в нанесении ударов по скоплениям войск РФ и военным объектам на линии фронта. Как утверждают источники WP, в первое время F-16 не будут летать к линии фронта, а значит Украина вряд ли сможет сдерживать российские самолеты, пересекающие ее границу, и тем более - наносить с помощью F-16 удары по территории РФ. Вместе с тем украинские чиновники полагают, что потенциальная угроза от американских истребителей, вероятно, будет отпугивать самолеты РФ, сбрасывающие на Украину корректируемые авиабомбы (КАБ).

Источник WP: Россия готовится сбивать F-16

Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил изданию, что РФ тестирует дальность ударов зенитно-ракетного комплекса C-400, чтобы понять, подходит ли он для уничтожения истребителей. По его словам, в конце 2023 года российские военные выпустили ракеты с макетами боеголовок, которые достигли города Кременчуг в более чем 200 км от места запуска.

У ВВС России - более современный авиапарк

Хотя F-16 модернизируют боевой авиапарк Украины, истребители ВВС России в сравнении с ними являются более современными, указали собеседники издания. Кроме того, количество российских военных самолетов значительно превосходит воздушный флот Украины.

Украинские чиновники отказались сообщить WP, сколько именно F-16 страна получит в этом году. Однако речь идет не более чем о 20 самолетах, указывает издание. К тому же, из-за нехватки мест в тренировочных центрах у Украины к концу лета будет всего шесть пилотов, способных летать на F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву необходимы по меньшей мере 128 истребителей F-16. "Даже если их будет 50, это ничто. У них (Вооруженных сил РФ. - Ред.) три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно", - сказал Зеленский.

США, Нидерланды и Дания начали передавать Украине F-16

Правительства Нидерландов и Дании при поддержке США находятся в процессе передачи Украине американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16, говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном 10 июля.

"Украина начнет летать на F-16 уже этим летом", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и главы правительства Дании Метте Фредериксен.