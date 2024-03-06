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Зеленская и Навальная отказались приехать на речь Байдена

Евгений Жуков
6 марта 2024 г.

По данным источников The Washington Post, причиной отказа Елены Зеленской приехать на речь Байдена стало нежелание сидеть рядом с Юлией Навальной. Однако в Вашингтоне и Киеве это объясняют накладками в ее графике.

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Елена Зеленская в Вашингтоне с президентом США и его женой Джо и Джилл Байденами (июль 2022 г.)
Елена Зеленская в Вашингтоне с президентом США и его женой Джо и Джилл Байденами (июль 2022 г.)Фото: UPI Photo/IMAGO

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе с ежегодным обращением о положении дел в стране, пишет The Washington Post (WP) в среду, 6 марта.

По словам источников газеты, Елену Зеленскую планировалось посадить на мероприятии 7 марта рядом с первой леди США Джилл Байден и вдовой российского оппозиционера Алексея Навального - Юлией Навальной. "Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления президенту России Владимиру Путину, стал бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса", - приводит издание аргумент устроителей.

"Дискомфорт у украинцев"

Однако возможное присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев", поскольку они помнят спорные высказывания ее мужа о принадлежности аннексированного Крыма, несмотря на то, что позднее взгляды Навального переросли в поддержку международно признанных границ Украины 1991 года, отмечает WP со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в Киеве.

Между тем представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано "конфликтами в расписании". Такое же объяснение привели "Украинской правде" в офисе президента Украины, назвав причиной отказа накладкой в графике. "Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", - цитирует украинское издание ответ офиса президента.

Юлия Навальная, по словам ее пресс-секретаря Киры Ярмыш, также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость и желание "прийти в себя" после смерти мужа и разъездов последнего времени, пишет WP.

По мнению одного из собеседников американской газеты, Белый дом, вероятно, не уведомил Киев о том, что Юлия Навальная решила не ехать в Вашингтон.

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Речь Юлии Навальной в Мюнхене

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Статья в The Washington Post

www.washingtonpost.com

Статья "Украинской правды"

www.pravda.com.ua