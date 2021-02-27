 В Кельне установили памятник Мыши (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.03.2021

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По Германии

В Кельне установили памятник Мыши (фото)

7 марта немецкой программе для детей "Передача с Мышью" исполняется 50 лет. За пару дней до юбилея в Кельне открыли прижизненный памятник любимице юных телезрителей.

Памятник Мыши в Кельне

Кельн  В Германии появился новый необычный памятник. Он установлен в центре Кельна около комплекса зданий общественно-правовой медиакомпании WDR по случаю 50-летия выхода в эфир первого выпуска детской "Передачи с Мышью" ("Die Sendung mit der Maus"). Юбилей будет отмечаться в воскресенье, 7 марта. Незадолго до праздничной даты, как мы уже сообщали, в почтовые отделения по всей стране также поступили специальные марки, на которых изображены главные герои этой передачи - Мышь, Слон и Утка.

Кельне

Мышь представляет юбилейную почтовую марку в Кельне 1 марта 2021 года

Немецкий ответ на "Улицу Сезам"

"Передача с Мышью" впервые вышла в 1971 году - как немецкий ответ на международный успех "Улицы Сезам". Главной особенностью стало разделение на образовательную и развлекательную части. Сначала в небольшом ролике Мышь и ведущие объясняют, как что-то устроено или работает в мире, а потом в развлекательной части показывают мультфильм.

В конце 2019 года за свой вклад в обучение и воспитание детей и подростков Мышь получила специальный орден - лично из рук федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank Walter Steinmeier).

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    Сердце матери

    "Маленькие детки - маленькие бедки, а вырастут велики - большие будут!" Такая пословица есть и в немецком языке. Только звучит она более, так сказать, художественно: "Kleine Kinder treten der Mutter auf die Kleider, große aufs Herz". В буквальном переводе: "Маленькие дети топчут подол маминого платья, большие - материнское сердце".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Все будет хорошо

    "Мы уж ребенка покачаем" - буквальный перевод немецкого выражения "Wir werden das Kind schon schaukeln". Означает: мы это обязательно сделаем, мы своего добьемся. Или: все образуется, все будет хорошо.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Почему кегли?

    Выражение "mit Kind und Kegel" (дословно: "с ребенком и кеглями") означает: всей семьей, со всеми чадами и домочадцами, со всем скарбом. В Средние века словом "Kegel" или "Kekel" называли незаконнорожденных детей. Они считались членами семьи, хотя и не обладали правами "законных" отпрысков. Выражение это употребляют в переносном смысле, часто - не зная происхождения.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Молодо-зелено

    "Jugend hat keine Tugend" (буквально - "У молодых добродетелей нет"). Наверное, когда-то в эту рифмованную поговорку вкладывали осуждающий смысл. Сегодня ее употребляют иронически, что-то вроде "молодо-зелено, погулять велено".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Своим именем

    "Назвать ребенка его именем " = "das Kind beim Namen nennen". Означает то же самое, что и в русском языке: называть вещи своими именами, говорить о чем-то прямо, не скрывая правды.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Мальчик или девочка?

    В русском языке - "мальчик на побегушках", в немецком - девочка: "Mädchen für alles" (дословно: "девочка для всего"). В России когда-то, наверное, имели в виду помощника в магазине или трактире, в Германии - молоденькую служанку. Сегодня так с горькой иронией говорят о людях, на которых сваливают всю работу.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Чего боится ворона?

    "Обжегшись на молоке, дуют на воду" говорят о боязни повторить прошлые ошибки. Еще один вариант - "пуганая ворона куста боится". Немецкий аналог - "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" (буквально: "Обжегшийся ребенок огня боится").

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Осторожно, тяжелые мальчики!

    "Ein schwerer Junge" (буквально: "тяжелый мальчик") - уголовник, преступник. Речь идет о тяжких преступлениях, и имеется в виду тяжесть вины.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Устами юных

    Пословица "Kindermund tut Wahrheit kund" - аналог русской "Устами младенцев глаголет истина". Обычно употребляют с иронией.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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