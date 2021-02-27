В Кельне установили памятник Мыши (фото)

Кельн • В Германии появился новый необычный памятник. Он установлен в центре Кельна около комплекса зданий общественно-правовой медиакомпании WDR по случаю 50-летия выхода в эфир первого выпуска детской "Передачи с Мышью" ("Die Sendung mit der Maus"). Юбилей будет отмечаться в воскресенье, 7 марта. Незадолго до праздничной даты, как мы уже сообщали, в почтовые отделения по всей стране также поступили специальные марки, на которых изображены главные герои этой передачи - Мышь, Слон и Утка.

Мышь представляет юбилейную почтовую марку в Кельне 1 марта 2021 года

Немецкий ответ на "Улицу Сезам"

"Передача с Мышью" впервые вышла в 1971 году - как немецкий ответ на международный успех "Улицы Сезам". Главной особенностью стало разделение на образовательную и развлекательную части. Сначала в небольшом ролике Мышь и ведущие объясняют, как что-то устроено или работает в мире, а потом в развлекательной части показывают мультфильм.

В конце 2019 года за свой вклад в обучение и воспитание детей и подростков Мышь получила специальный орден - лично из рук федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank Walter Steinmeier).

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