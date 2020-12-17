 Докопались! На детской площадке обнаружили почти 2-метровую яму (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.12.2020

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По Германии

Докопались! На детской площадке обнаружили почти 2-метровую яму (фото)

Просто так ямы лучше не рыть - ни себе, ни другому, даже если очень хочется потратить излишки энергии.

Яма посреди детской площадки в Оберхаузене

Оберхаузен  Такой вот способ, судя по всему, истратить хотя бы часть накапливающейся во время локдауна детской энергии нашли юные жители в немецком Оберхаузене. Чем они копали яму посреди игровой площадки в одном из районов этого города в Рурской области, выяснить не удалось, но результат впечатляет - 1,8 метра в глубину. Рурская область в прошлом - регион горнодобывающий, так что, как видим, копать глубоко и основательно здесь до сих пор умеют даже дети, хотя шахты давно закрылись, последняя - в 2018 году.

Смертельная ловушка

Сотрудники коммунальной службы, отвечающей за площадки, обнаружили яму в начале недели во время регулярного осмотра и незамедлительно приняли меры - временно закрыли доступ и привезли самосвал с грунтом, чтобы все засыпать.

Одновременно городские власти призвали родителей лучше следить за своими детьми, так как такие ямы могут оказаться смертельными ловушками - стены могут внезапно осыпаться. Такой печальный случай, в результате которого погиб ребенок, в 2012 году произошел на немецком острове Амрум.

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    Детям до 14-ти лет

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

  • Качели

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    Правила игры

    Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

  • Горка

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    Лучший инспектор - родитель

    Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

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    Испытание для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз!

    Автор: Марина Борисова


Контекст

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