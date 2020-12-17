Докопались! На детской площадке обнаружили почти 2-метровую яму (фото)

Просто так ямы лучше не рыть - ни себе, ни другому, даже если очень хочется потратить излишки энергии.
Оберхаузен • Такой вот способ, судя по всему, истратить хотя бы часть накапливающейся во время локдауна детской энергии нашли юные жители в немецком Оберхаузене. Чем они копали яму посреди игровой площадки в одном из районов этого города в Рурской области, выяснить не удалось, но результат впечатляет - 1,8 метра в глубину. Рурская область в прошлом - регион горнодобывающий, так что, как видим, копать глубоко и основательно здесь до сих пор умеют даже дети, хотя шахты давно закрылись, последняя - в 2018 году.
Сотрудники коммунальной службы, отвечающей за площадки, обнаружили яму в начале недели во время регулярного осмотра и незамедлительно приняли меры - временно закрыли доступ и привезли самосвал с грунтом, чтобы все засыпать.
Одновременно городские власти призвали родителей лучше следить за своими детьми, так как такие ямы могут оказаться смертельными ловушками - стены могут внезапно осыпаться. Такой печальный случай, в результате которого погиб ребенок, в 2012 году произошел на немецком острове Амрум.
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