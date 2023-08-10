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Взрыв в Сергиевом Посаде: 12 человек пропали без вести

Сергей Гуща
8 мин. назад

В связи со взрывом на заводе в Сергиевом Посаде арестован технический директор фирмы "Пиро-Росс". В результате взрыва один человек погиб, 71 пострадал, 14 находится в больнице.

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Взрыв на заводе в Сергиевом ПосадеФото: Valeria Kuznetsova/TASS/dpa/picture alliance

После взрыва на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести, сообщили в МЧС утром в четверг, 10 августа. В местной больнице после взрыва находятся 14 человек, из них трое в реанимации, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. По данным ведомства, за прошедшие сутки за медицинской помощью обратился 71 пострадавший. Одна сотрудница завода скончалась от ран в реанимации.  

Вину за взрыв возлагают на фирму "Пиро-Росс"

По данным Следственного комитета (СК), взрыв произошел на складе предприятия "Пиро-Росс", которое арендует помещения на оптико-механическом заводе. По официальной версии, причиной взрыва стало "нарушение технологических процессов". Следователи провели обыски в фирме, изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников, в качестве свидетелей допросили 34 человека.

В качестве подозреваемого задержан технический директор "Пиро-Росс", сообщила в четверг представитель регионального управления СК Ольга Врадий. Имя бизнесмена не называется, однако, по данным ряда СМИ, это Сергей Чанкаев, занимавший должность гендиректора предприятия с 2006 года по 1 апреля 2023 года, когда в компании был назначен конкурсный управляющий Алексей Суворов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении "Пиро-Росс" применена процедура банкротства. На 9 августа 2023 года имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Последствия взрыва на территории завода

Взрыв на оптико-механическом заводе произошел утром 9 августа. Как сообщил ТАСС, в результате взрывной волной были разрушены несколько помещений на территории завода. За его пределами повреждены 111 строений, в частности, выбиты окна в более чем 230 квартирах в 70 жилых домах, спорткомплексе "Луч", двух школах и колледже. В результате взрыва также вышла из строя котельная, была прекращена подача горячей воды.

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Взрыв в Сергиевом Посаде

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