Война, день 532-й: Взрыв в Сергиевом Посаде и другие события

В результате взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 50 человек. Германия поставила Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

На 532-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

На территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде утром прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали более 50 человек. Власти заявили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода. Однако позже директор "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где, по его словам, хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

Издание The Insider со ссылкой на видео в соцсетях пишет, что на месте взрыва найдены предметы, похожие на корпусы снарядов калибра 122 миллиметра. По сведениям расследовательского издания "Агентство", ЗОМЗ участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения "стелс". Согласно данным на сайте госзакупок, завод также продолжал поставлять оптику российским силовым структурам.

Между тем, как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде найдены фрагменты тел предположительно 10 человек и велика вероятность, что число погибших может вырасти до 15 и даже выше, так как завалы еще полностью не разобрали. В то же время он оговорил, что эта информация официально не подтверждена.

По данным Baza, помимо версии взрыва из-за нарушения промышленной безопасности опасных производственных объектов и диверсии, следователи не исключают вариант, при котором беспилотник мог попасть в грузовик с порохом, приехавший на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв. При этом рядом со складом, где произошел взрыв, находилась еще одна партия пороха в 4 тонны. Она чудом не взорвалась, пишет Baza.

Взрывы в Московской области и в Крыму

Министерство обороны РФ подтвердило распространенную мэром российской столицы Сергеем Собяниным информацию о двух беспилотниках, сбитых ночью над территорией Московской области. При этом инцидент был назван "террористической атакой", ответственность за нее была возложена на Украину. По сведениям российского оборонного ведомства, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дронов силами ПВО нет.

В аннексированном Россией Крыму прогремели новые взрывы, пишут местные Telegram-каналы. Канал "Крымский ветер" сообщил о двух мощных взрывах на Старокрымском полигоне. Еще один сильный взрыв прогремел в районе Джанкоя на севере полуострова. Издание "РБК-Украина" напомнило, что на Старокрымском полигоне близ села Кринички в Кировском районе Крыма ранее был уничтожен российский склад с боеприпасами. Кроме того, утром был замечен дым в Севастопольской бухте. "Губернатор" Крыма Михаил Развожаев призвал сохранять спокойствие и заявил о тренировке расчетов РХБЗ российского флота.

Армия Украины освобождает оккупированные территории

После начала российского вторжения украинская армия освободила уже более 40 тысяч кв. км ранее оккупированной территории, сообщается в Telegram-канале "СтратКом ВСУ". "Это больше, чем территория Молдовы, чуть меньше, чем два Израиля и около 15 таких городов, как Москва", - пояснили украинские военные.

В Минобороны Украины опровергли сообщение Института изучения войны (ISW) о рейде украинских подразделений через Днепр и высадке на левобережье в Херсонской области. "Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы еще раз просим всех доверять только официальным источникам", - заявила замглавы оборонного ведомства Анна Маляр. Одновременно Маляр сообщила, что ВСУ продолжают наступление на южном фланге вокруг Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. По ее словам, украинские войска также наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге Украины.

Российские обстрелы и атаки

За минувшие сутки российские силы обстреляли девять областей Украины - Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Херсонскую, заявили в украинском министерстве обороны. Обстрелы производились из различных видов вооружений - гранатометов, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, ЗРК, БПЛА, и силами тактической авиации. В целом, было атаковано 140 населенных пунктов и 101 объект инфраструктуры.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о сложной, но контролируемой ситуации на Купянском направлении, где россияне пытаются продвигаться вперед. Кроме того, ВС РФ уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области, сказала она. Со своей стороны командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал Купянское направление главным направлением российского наступления. "Цель противника - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", - отметил он.

По словам Сырского, группировка россиян насчитывает восемь штурмовых отрядов "Шторм-Z". Кроме того, россияне пытаются рассечь украинские силы в районе Новоселовского ударом во фланг и окружить часть подразделений украинской бригады, но безуспешно. "Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", - добавил Сырский.

Открытие пограничного перехода

В Киеве заявили об открытии пограничного перехода на границе с Россией, закрытого с начала войны, и призвали перемещенных в РФ украинских беженцев возвращаться в Украину. Гуманитарный коридор между Колотиловкой Белгородской области и Покровкой Сумской области заработал 5 августа, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. "С тех пор сотни людей ежедневно пересекают его в направлении Сум", - сказала она. По словам Верещук, от Покровки курсируют бесплатные автобусы в Краснополье, где расположены первые пункты приема с возможностью отдохнуть, получить медицинскую и гуманитарную помощь, а также всю необходимую информацию для дальнейшего передвижения.

Западная военная помощь Украине

Две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot вошли в новый пакет военной помощи, который Украине предоставила Германия. Кроме ЗРК Patriot, в пакет вошли 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, пять машин пограничной охраны, шесть бронированных тягачей MAN HX81, два автопогрузчика и четыре разведывательных дрона VECTOR. Кроме того, Германия предоставила Украине 6525 снарядов калибра 155 мм, 100 пулеметов MG5, 1163 биноклей, 40 тысяч аптечек, 20 тысяч защитных очков для военнослужащих и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов. До сил пор в распоряжении Украины было лишь два комплекса Patriot. Один из них Киев получил от США, другой предоставила Германия вместе с Нидерландами.

У США есть еще как минимум 6 млрд долларов для дальнейшей военной помощи Украине. Обращаться за дополнительным финансированием к Конгрессу пока рано, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что вооружения и оборудование, которое Соединенные Штаты направили Украине, с самого начала использовалось ВСУ весьма эффективно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль вопросы, касающиеся военной помощи Украине. Другими темами разговора Блинкена и Габриэль стали расширение ЕС и диверсификация поставок энергоносителей в пользу экологически чистых источников и технологий и обеспечения более надежных поставок.

Перспективы "зерновой сделки"

Судьба Черноморской зерновой инициативы зависит от Запада, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Возрождение "зерновой сделки", позволявшей в условиях войны осуществлять экспорт украинского зерна через черноморские порты, "зависит от западных стран, которые должны выполнять сделанные обещания", подчеркнул он. 2 августа Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что принял к сведению требования России, выраженные в ходе этой беседы.

Поправки к законам о ЧП

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к конституционным законам о военном и чрезвычайном положении, согласно которому Россия больше не будет уведомлять Совет Европы о введении чрезвычайного или военного положения, а также об отмене этих мер. Согласно Европейской конвенции по правам человека, Россия обязана уведомлять генерального секретаря СЕ, поскольку, вводя военное или чрезвычайное положение, РФ отступает от своих обязательств по международным договорам, ограничивая права и свобода граждан.

Международное бюро мира (IPB) выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся помощью дезертирам и отказникам, в том числе российское "Движение сознательных отказчиков от военной службы". Кроме того, на премию номинирована белорусская организация "Наш Дом" и Украинское пацифистское движение. Все три "выдающиеся организации" уделяют "особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести", указало Международное бюро мира в Берлине. При этом в своих усилиях они "продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность ", отмечается в заявлении.

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