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Завод в Сергиевом Посаде помогал разработке бомбардировщика

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Загорский оптико-механический завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения, пишет "Агентство". Он также продолжал поставлять оптику российским силовым структурам.

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Фото: Valeria Kuznetsova/TASS/dpa/picture alliance

Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, на территории которого в среду, 9 августа, произошел взрыв, участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения "стелс", сообщило расследовательское издание "Агентство" в своем Telegram-канале.

Согласно данным на сайте госзакупок, завод также продолжал поставлять оптику российским силовым структурам. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что завод уже давно не имеет отношения к оптике и производит пиротехнику.

Разработка ракетоносца "стелс"

Среди госконтрактов завода, опубликованных до марта прошлого года, "Агентство" обнаружило заказ на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л". Срок исполнения контракта - 2027 год, стоимость работ - 69 млн рублей.

Журналисты напоминают, что "Посланник" - это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого началась в 2009 году. Заказчиком работ являлся национальный исследовательский институт "Экран", который, в числе прочего, занимается разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта - компания "Туполев", госзаказчик - Минобороны России.

По двум другим действующим госконтрактам Загорский оптико-механический завод поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Кроме того, в 2019 году он поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении "Л-150-28М" и "Л-140", которые устанавливаются на военные вертолеты и самолеты.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Утром 9 августа на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде, произошел мощный взрыв. В результате случившегося пострадали более 50 человек, одна женщина умерла в реанимации. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в 20 многоквартирных домах.

Власти заявили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода. Однако позже директор "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где, по его словам, хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

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