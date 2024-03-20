Выставка работ "неудобной" пацифистки открылась в Германии

Сразу два музея пытаются восполнить пробел и рассказать о творчестве Кете Кольвиц в ретроспективе. Это самая известная художница в немецкой истории, она "никогда не боялась быть неудобной".

В среду, 20 марта, в художественном музее Städel во Франкфурте-на-Майне открывается обширная экспозиция, посвященная творчеству немецкой художницы, скульптора и графика Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz, 1867-1945).

Как отметил накануне открытия выставки директор музея Филипп Демандт (Philipp Demandt), речь идет о самой известной художнице в немецкой истории. Однако на протяжении десятилетий в крупных музеях не проводились выставки-ретроспективы, посвященные ее творчеству. Экспозиция, которую подготовили во Франкфурте-на-Майне, включает 110 работ. Она продлится до 9 июня 2024 года.

Сразу две выставки-ретроспективы: во Франкфурте и в Нью-Йорке

В интервью немецкому изданию FAZ куратор выставки Регина Фрайбергер (Regina Freyberger) подчеркнула, что в новой экспозиции фокус смещается от чисто фигуративного в целом и от "типичного мотива матери и ребенка" к запоминающемуся и абсолютно современному отображению двух тел, неразрывно связанных между собой. До Кольвиц такого феномена в искусстве не существовало, говорят во Франкфурте. Как подчеркивают организаторы выставки, в нашем восприятии творчества этой художницы уже сложилась очень односторонняя картина. Чаще всего она связана с такими мрачными темами, как голод и нищета. Однако Кете Кольвиц выходит за эти рамки, убеждены в музее Städel. Она - невероятно современная художница.

Выставка в музее Städel во Франкфурте-на-Майне открывается 20 марта 2024 года Фото: Städel Museum – Norbert Miguletz

Любопытно, что это не единственная выставка-ретроспектива работ Кете Кольвиц, которая пройдет в 2024 году. В конце марта в США откроется крупнейшая за последние три десятилетия выставка, посвященная немецкой художнице. 120 работ - скульптур, графики - из частных коллекций и музейных собраний публика сможет увидеть в музее современного искусства MoMA в Нью-Йорке.

Кете Кольвиц призывала остановить войны 100 лет назад

Шел 1914 год. Ее сыну было 17 лет, когда он ушел добровольцем на фронт. Он долго упрашивал мать его отпустить. Домой Петер Кольвиц (Peter Kollwitz) уже не вернулся: спустя 10 дней после того, как он простился с родителями, юноша погиб в Бельгии. А его мать Кете Кольвиц навсегда стала убежденной пацифисткой.

"Никогда больше" ("Nie wieder Krieg") - один из самых известных ее антивоенных плакатов - был создан в 1924 году. 100 лет спустя этот призыв, актуальный как никогда, так и остался сотрясать воздух. Скульптура "Скорбящие родители" и тема связи матери и ребенка в ее творчестве - пласт, который хорошо знаком немецкой аудитории.

С биографией и творчеством немецкой художницы только в Германии знакомят три музея Кете Кольвиц: в Берлине (Кольвиц училась здесь и переехала жить в Берлин со своим мужем), Кельне и Морицбурге (здесь художница прожила последний год своей жизни, она скончалась в 1945 году - всего за две недели до окончания Второй мировой войны). В последние годы она продолжала рисовать матерей, сжимающих в объятиях детей, а в качестве "эпиграфа" ставила цитату Гете: "Зерна, предназначенные для посева, не должны быть перемолоты".

"Неудобная" художница Кете Кольвиц

Как подчеркивают во Франкфурте-на-Майне, Кете Кольвиц "никогда не боялась быть неудобной" - она всегда опережала время. В 1919 году Кольвиц стала первой женщиной, принятой в Прусскую академию искусств. Позже ее серия графических работ "Восстание ткачей", которая была показана на Большой Берлинской художественной выставке, была выдвинута на главный приз, но последнее слово осталось за императором Вильгельмом II, а он наотрез отказался вручать "золотую медаль" художнику-женщине, чьи работы лично его не впечатлили.

Кете Кольвиц одной из первых решила сделать ставку на графику - тогда, когда к этой форме искусства относились с большой настороженностью. А во время правления национал-социалистов на искусство Кольвиц был наложен запрет.

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